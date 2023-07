Schulteroperation: Yamaha-Pilot Bradley Ray fällt für Rennen in Most aus

Zwangspause für Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) in der Superbike-Weltmeisterschaft. Wie Yamaha am Freitag (21. Juli) mitteilte, muss sich der Brite einer Operation an der rechten Schulter unterziehen und fällt damit für die Rennen im tschechischen Most (28. bis 30. Juli) aus. Wer Ray am kommenden Wochenende bei Motoxracing ersetzen wird, hat Yamaha noch nicht bekannt gegeben.

"Nach einem so fantastischen Wochenende in Imola habe ich zusammen mit Yamaha und meinem Team die Entscheidung getroffen, mich einer Operation zu unterziehen, um ein lästiges Schulterproblem zu behandeln, unter dem ich leide", wird Ray in einer Aussendung von Yamaha zitiert. Der Eingriff wird am kommenden Mittwoch (26. Juli) durchgeführt.

"Es ist nicht so schlimm, aber es hat mich manchmal daran gehindert, hart zu pushen", fuhr Ray fort. Am vergangenen Wochenende hatte der amtierende britische Superbike-Meister mit Platz sechs im zweiten Rennen von Imola sein bisher bestes Ergebnis in der Superbike-WM erzielt.

Trotz dieses Saisonhöhepunktes fiel die Entscheidung für die Schulteroperation bewusst. "Nachdem ich in Imola und bei den letzten Rennen gezeigt habe, dass ich zu Recht hier in der Superbike-Weltmeisterschaft bin, möchte ich stärker denn je in die zweite Saisonhälfte gehen", so Ray.

Nach den Rennen am kommenden Wochenende in Most verabschiedet sich die Superbike-WM in die Sommerpause, bevor die Saison nach einer Pause von sechs Wochen vom 8. bis 10. September in Magny-Cours fortgesetzt wird. Bis dahin hofft Ray, sich von der Operation vollständig erholt zu haben.

"Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich nicht nach Tschechien und Most fahren kann, aber jetzt habe ich viel Zeit, um mich zu erholen und sobald die Operation abgeschlossen ist, möchte ich noch bessere Ergebnisse erzielen", so Ray.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.