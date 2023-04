Schwere Beinverletzung: Loris Baz gibt Update und hofft auf Assen-Comeback

Audio-Player laden

Loris Baz bereitet sich für sein Comeback vor, das er für das Wochenende der Superbike-WM in Assen (21.-23. April) ins Auge fasst. Der BMW-Fahrer vom Bonovo-Team ist Anfang März im Superpole-Rennen in Indonesien in eine heikle Situation verwickelt gewesen.

Als Alex Lowes (Kawasaki) ein Überholmanöver starten wollte, streckte Baz für die Bremszone sein rechtes Bein weg. Es kam zur Berührung. Baz schaffte es noch, zurück an die Box zu fahren. Er hatte sich einen Wadenbeinbruch, Frakturen im Knöchel und gerissene Bänder zugezogen.

Der 30-Jährige wurde kurz darauf noch in Indonesien operiert und hatte dann eine langwierige Rückreise nach Europa. Seither arbeitet er an der Rehabilitation und trainiert hart. Zu seinem Glück befindet sich die Superbike-WM in einer langen Pause.

"Mein Knöchel erholt sich gut und wird jeden Tag besser", gibt Baz Anfang April bei 'WorldSBK.com' ein Update. "Vergangene Woche konnte ich den Fuß schon wieder belasten und mit der Physiotherapie beginnen."

"In dieser Woche durfte ich wieder Radfahren. Alles wird besser. Ich kann Physiotherapie machen und anschließend daheim auf und ab gehen. Ich muss noch die Stärke und die Mobilität im Fuß zurückerlangen. Momentan ist der Knöchel noch etwas blockiert."

Derzeit bereitet ihm das rechte Knie die größten Probleme und Schmerzen. "Man kann nicht viel tun. Die Bänder sind beschädigt, aber man kann das nicht operieren. Es braucht Zeit, bis das von selbst verheilt."

"Wenn ich wieder Muskeln aufbaue, wird das Knie stabiler und weniger schmerzhaft sein. Weil ich mich drei Wochen nicht bewegen durfte, hat das Bein an Muskelmasse verloren. Dadurch wurde das Knie schlimmer."

Deswegen versucht Baz momentan, die Muskeln im Bein wieder aufzubauen und zu stärken. Das ist nicht so einfach. "Der Knöchel und das Knie schmerzen", seufzt Baz, der aber auf die Zähne beißt: "Seit Montag fahre ich wieder mit dem Rad und darf Übungen machen."

"Es läuft gut. Alle sind zufrieden und überrascht, wie gut alles heilt. Als ich das erste Mal beim Physio war, konnte er gar nicht glauben, dass die Operation erst zwei Wochen her war. Nun sind es vier Wochen. Es ist noch etwas früh, aber mein Ziel ist Assen."

Ende März testeten die meisten Teams in Barcelona. Baz war natürlich nicht dabei, aber durch die lange Pause im Kalender stehen die Chancen gut, dass er trotz der schweren Verletzung kein Rennwochenende verpassen könnte.

Sollte der Franzose tatsächlich in zwei Wochen in die Niederlande reisen können, muss er noch einen Check der Superbike-Ärzte bestehen, um wieder auf seine BMW steigen zu können. Schon davor wird er am 14. April von seinem Chirurgen gründlich untersucht werden.

Dann wird entschieden, ob es wirklich realistisch ist, Assen ins Auge zu fassen. Zwei Wochen später wird in Barcelona gefahren. Bisher hat Baz in dieser Saison sechs WM-Punkte gesammelt. Platz elf im Samstagsrennen in Indonesien war sein bestes Ergebnis.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad Motorsport.