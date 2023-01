Scott Redding: Einige WSBK-Piloten "erzwingen Überholmanöver"

Audio-Player laden

Harte Zweikämpfe gehören in der Superbike-WM zur Tagesordnung. Besonders die aggressiven Manöver von Ex-Weltmeister Toprak Razgatlioglu haben in den vergangenen Jahren für Diskussionen gesorgt. Scott Redding zählte zu den Kritikern und stuft die Duelle mit dem Türken als "am Limit" ein.

"Toprak fährt ziemlich sauber, doch manchmal etwas am Limit. Es ist schön, diese Duelle als Hinterherfahrender zu beobachten", bemerkt Redding gegenüber 'WorldSBK.com'. Eine Fähigkeit würde Redding gern von Razgatlioglu übernehmen.

"Ich würde gern so bremsen können wie Toprak", gesteht Redding. "Es ist beeindruckend. Ich würde mich als guten Fahrer bezeichnen. Die meisten Fahrer in der Superbike-WM sind gute Fahrer. Doch niemand kann das tun, was Toprak kann."

Toprak Razgatlioglu ist der Spätbremser der Superbike-WM Foto: Yamaha

Und wer ist der schmutzigste Fahrer im Feld? "Vielleicht mein Teamkollege (lacht; Anm. d. Red.)?", scherzt Redding und verweist auf die entschlossene Fahrweise von BMW-Teamkollege Michael van der Mark."

Michael van der Mark zählt zu den aggressivsten Fahrern im Feld Foto: Motorsport Images

"Diese Fahrer erzwingen ein Überholmanöver. Gut, das ist Rennsport. Ich mache es ja auch. Ich will nicht rumheulen. Ich weiß aber, dass es genug Fahrer gibt, die überholen, wenn eigentlich nur Platz für das Vorderrad und nicht für das ganze Motorrad vorhanden ist. Doch wenn man ein Manöver starten muss, dann ist das eben so", bemerkt der langjährige Grand-Prix-Pilot.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.