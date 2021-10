Scott Redding erkennt: Yamaha hat sich voll auf Toprak Razgatlioglu konzentriert

Kawasakis Erfolgsserie in der Superbike-WM droht in diesem Jahr zu Ende zu gehen. Vor dem Saisonfinale liegt Titelverteidiger Jonathan Rea 30 Punkte zurück.

Besonders in der zweiten Saisonhälfte war Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu der überragende Pilot. Trotz technischer Pannen und einem unverschuldeten Sturz in Assen setzte sich der Türke an die Spitze der Fahrerwertung und machte keinen einzigen Fehler.

Ducati-Pilot Scott Redding freut sich über die Abwechslung in der Superbike-WM. "Natürlich ist das gut. Das soll nicht gegen irgendjemanden gehen, aber ich denke, dass es gut ist, einen anderen Champion zu haben", kommentiert der Brite.

Toprak Razgatlioglu konzentrierte sich nur auf Siege und blendete die WM aus Foto: Motorsport Images

"Sie setzten voll auf ihn. Dadurch konnten sie diesen kleinen Schritt machen und haben jetzt ein sehr rundes Paket. Die anderen Yamaha-Piloten steigerten sich ebenfalls, aber nicht so sehr wie Toprak", erkennt Redding und stellt fest: "Yamahas Schwächen waren der Topspeed und das Bremsen. Toprak kaschiert die Probleme auf der Bremse und Yamaha arbeitete am Topspeed."

Scott Redding schaut bereits gespannt auf die WSBK-Saison 2022 Foto: Ducati

"Ich bin sehr gespannt, wie Jonathan damit umgeht, wenn Toprak Champion wird. Und wie Toprak das nächste Jahr angeht, wenn er dieses Jahr den Titel holt. Verteidigen ist auch ziemlich schwierig. Ich selbst werde mich in einer anderen Position befinden und muss schauen, wo ich stehe. Mein Ziel ist es aber, nah an diese beiden heranzukommen", bemerkt der zukünftige BMW-Werkspilot.

