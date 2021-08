Scott Redding: Heiratsantrag nach erlösendem Sieg bei der WSBK in Most

Die Durststrecke von Scott Redding ging beim WSBK-Event in Most zu Ende. Der Ducati-Pilot dominierte das zweite Hauptrennen. Bereits in den zurückliegenden Rennen in Most war Redding schnell. Am Samstag rutschte ihm der Sieg in der vorletzten Kurve aus den Händen. Rückblickend bereut Redding seine harten Worte vom Samstag und begründet, warum er so angefressen reagierte.

"Am Samstag habe ich mich richtig geärgert, weil ich das Gefühl hatte, diesen Sieg verdient zu haben. Es war keine Überraschung, doch ich fühlte mich irgendwie respektlos behandelt. Ich war richtig verärgert und reagierte vermutlich nicht richtig", gesteht Redding.

"Ich dachte darüber nach und sagte mir, dass es Rennsport ist und ich mich nicht beschweren soll. Die Leute meinten, ich soll aufhören zu weinen und ich sollte nicht so eine Pussy sein. Das ist nicht richtig, finde ich. Ich sorge mich einfach nur um die Sicherheit. Ist das etwas Schlechtes?", fragt Redding, der bereits vor dem Wochenende in Most die Sicherheit in Frage stellte und das Autodrom als "nicht WM-würdig" einstufte.

Das lange Warten auf den Sieg für den Heiratsantrag

"Ich freue mich über den Sieg. Es ist lange her seit dem letzten Sieg. Es ist toll", freut sich Redding, der Freundin Jacey Hayden auf dem Podium einen Heiratsantrag machte. "Ich war auf dem Podium aufgeregter als im gesamten Rennen, als ich sie fragte, ob sie mich heiratet", gesteht der Brite.

Redding wollte den Heiratsantrag mit einem Sieg kombinieren. "Ich wollte das seit Donington machen", lässt der Ducati-Pilot durchblicken. "Deshalb war ich am Samstag hier so angefressen", erklärt der Zweitplatzierte des ersten Rennens.

SCX statt SC0: Reifenwahl der Schlüssel zum Sieg

Doch warum war Redding in Lauf zwei deutlich stärker als Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu, der in Lauf eins und im Superpole-Rennen gewann? "Es lag am Reifen. Toprak holte mich am Samstag nur ein, weil der Reifen besser funktionierte. Ich wählte den SCX-Reifen und hatte keine Zweifel, wie es sonst manchmal der Fall ist", schildert Redding.

"Ich wusste, dass ich mit einem guten Start schnell genug bin, um davonzufahren. Doch ich hatte einen beschissenen Start. Doch danach war ich schnell genug. Ich fand einen Rhythmus und blieb ruhig und entspannt. Es funktionierte. Das Motorrad fühlte sich gut an. Ich bremste gut, traf die Scheitelpunkte und kam in einen Flow", erklärt Redding.

Scott Redding beendete das Wochenende in Tschechien mit einem souveränen Sieg Foto: Motorsport Images

"Ich spürte keinen Druck. Ich sah, dass ich 0,3 Sekunden vorne lag und hatte damit kein Problem. Manchmal denkt man sich, dass die anderen Fahrer dran sind. Doch das war dieses Mal nicht so. Ich wusste, dass ich den gleichen Reifen verwende und genau so schnell bin. Ich wusste, dass ich mit dem gleichen Material vermutlich schneller bin", so die Startnummer 45. "Ich konzentrierte mich und dann wuchs der Vorsprung."

Scott Redding deutlich stärker als Weltmeister Jonathan Rea

"Ich kontrollierte das Rennen", bemerkt Redding, der mit über drei Sekunden Vorsprung ins Ziel kam. Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) musste sich in Most klar geschlagen geben. Das finale Rennen beendete Rea mit 12,5 Sekunden Rückstand und wurde Dritter.

"Jonathan wollte das Rennen sicher beenden. Er hatte zu kämpfen", erkennt Redding. "Gestern stürzte er. Am Morgen hatte er eine Schrecksekunde. Er konnte nicht wie gewohnt fahren. Ich denke, er hat einfach an die Punkte gedacht."

In zwei Wochen geht es in Navarra weiter - erneut ein neuer Kurs für die Superbike-WM. "Wir testeten da früher im Jahr. Der Kurs ist okay. Er ist eng und anspruchsvoll, ähnlich wie Most. Ich will nichts dazu sagen, sonst bekomme ich wieder Schwierigkeiten", so Redding. "Es ist ein guter Kurs, der Spaß macht."

Mit Bildmaterial von Dominik Lack.