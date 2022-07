Scott Redding: Toprak Razgatlioglu hat mehr Talent als Alvaro Bautista

Audio-Player laden

Seit der Rückkehr zu Ducati zählt Alvaro Bautista wieder zu den absoluten Spitzenfahrern der Superbike-WM. Bei den ersten zwölf Rennen schaffte es Bautista zwölf Mal aufs Podium und gewann an jedem der vier Wochenenden mindestens ein Rennen. Ducati wurde bisher für das Risiko belohnt, Bautista nach zwei Jahren zurückgeholt zu haben.

Vorgänger Scott Redding beobachtet die Erfolge von Alvaro Bautista kritisch und macht dessen geringes Gewicht für die guten Ergebnisse verantwortlich. Redding wünscht sich in der Superbike-WM ein kombiniertes Mindestgewicht.

"Wenn ich 20 Kilogramm weniger wiegen würde, dann wäre ich in meiner Karriere bereits zwei oder drei Mal Weltmeister gewesen", ist Redding im Gespräch mit 'GPOne' überzeugt und fordert: "Wir benötigen ein kombiniertes Mindestgewicht für das Motorrad und den Fahrer, wie es es in anderen Kategorien gibt."

Bautistas Erfolge haben laut Redding einen Beigeschmack

"Bautista ist der Favorit", stellt Redding fest und ärgert sich über das Ungleichgewicht in der Superbike-WM: "Ich finde, dass es nicht richtig ist, was gerade passiert. Ehrlich gesagt denke ich, dass es ziemlich ärgerlich ist. Alvaro hat einen deutlichen Vorteil gegenüber den anderen Fahrern."

Toprak Razgatlioglu muss viel riskieren, um sich gegen Alvaro Bautista durchzusetzen Foto: Motorsport Images

Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Rekord-Champion Jonathan Rea (Kawasaki) sind auf den Geraden leichte Beute für Alvaro Bautista auf der schnellen Ducati Panigale V4R.

"Man muss sich nur anschauen, wie sehr Rea und Toprak am Limit sind. Bautista hat auf den Geraden einen klaren Vorsprung und das ist meiner Meinung nach nicht richtig", kritisiert Redding, der 2020 und 2021 auf der Werks-Ducati saß.

Sind Razgatlioglu und Rea talentierter als der WM-Führende?

Dass Bautista in der laufenden Saison der Favorit ist, liegt laut Redding nicht zwingend am Talent des Spaniers sondern eher am Topspeed der Ducati. "Toprak ist meiner Meinung nach talentierter, doch er verliert auf den Geraden sehr viel. Es ist nicht richtig, dass er so bestraft wird. Das gilt auch für Johnny", bemerkt Redding.

Im Vorjahr kämpfte Redding (45) auf der Ducati gegen Razgatlioglu (54) und Rea (1) Foto: Motorsport Images

Böse Zungen würden behaupten, dass in Reddings Kommentaren ein bisschen die Enttäuschung mitschwingt, weil er von Ducati aussortiert wurde. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde bekannt, dass die Zusammenarbeit von Ducati und Redding zu Ende geht. "Von Ducati habe ich nicht den Respekt erhalten, den ich verdient hatte", ärgert sich Redding.

"Ich habe zwei Mal um den Titel gekämpft und lag 99 Prozent vor Rinaldi. Gleichzeitig wollte BMW, dass ich bei ihrem Projekt im Mittelpunkt stehe", kommentiert der Brite den Wechsel von Ducati zu BMW.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.