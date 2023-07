Scott Redding über WSBK 2024: "Würde gern mit BMW weitermachen"

BMW-Werkspilot Scott Redding hat sich unmittelbar vor dem Beginn des WSBK-Wochenendes in Donington zu seiner Zukunft geäußert. Nach wie vor ist unklar, ob Redding die Zusammenarbeit mit BMW fortsetzt oder ob er woanders unterkommt. Sollte Redding die Option ziehen, dann hat BMW fünf Fahrer für vier Plätze, denn vor einigen Wochen überzeugte man Toprak Razgatlioglu zu einem Wechsel.

Redding muss sich bis zum 15. Juli entscheiden, ob er eine dritte WSBK-Saison mit BMW bestreiten möchte. Doch aktuell läuft es aus sportlicher Sicht nicht rund. In der laufenden Saison schaffte es Redding nicht auf das Podium und fuhr in keinem der Rennen in die Top 6. Er ist aktuell 15. der Fahrerwertung.

Wie geht es im kommenden Jahr weiter? "Es gibt keine News dazu. Ich möchte mich auf dieses Rennwochenende konzentrieren und nicht zu sehr über die Zukunft nachdenken", kommentiert Redding vor dem Heimrennen in Donington.

Scott Redding erlebte zuletzt schwierige Zeiten mit BMW Foto: Motorsport Images

Der ehemalige Vizeweltmeister bezeichnet den Verbleib in der Superbike-WM als "Priorität". Kawasaki verkündete am Donnerstag, dass Alex Lowes auch 2024 für das Werksteam fahren wird. Bei Yamaha ist der Platz von Toprak Razgatlioglu noch nicht neu besetzt. Ducati hat auch noch nicht verkündet, wer 2024 Teamkollege von Alvaro Bautista wird. Und auch Honda hat noch keinen Fahrer für 2024 unter Vertrag.

Kommt Redding in einem anderen Team unter? "Ich schaue mir hier und woanders jede Option an, wie es viele Fahrer tun. Ich würde gern mit BMW weitermachen. Ich habe das Gefühl, dass wir es hinbekommen können", bemerkt der Brite.

Doch nach den enttäuschenden Rennen in den vergangenen Wochen gibt einige Zweifel. "Ich muss an das Projekt glauben, so wie sie an mich geglaubt haben. Ich denke, dass dieses Wochenende, an dem ich mich neu formieren kann, mir helfen wird, einige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen", so Redding.

WSBK Donington 2022: Scott Redding feierte sein erstes Podium mit BMW Foto: BMW Motorrad

Der Kurs in Donington war in der Vergangenheit eine gute Strecke für BMW. Vor einem Jahr stellte Redding sein erstes Podium als BMW-Pilot sicher. "Ich würde gern davon ausgehen, dass wir hier stärker sind. Doch der neue Asphalt wird eine Rolle spielen", grübelt er.

"Der Kurs sollte uns liegen, was wirklich toll wäre. Doch das Niveau ist in diesem Jahr höher und wir haben es verpasst, den nötigen Schritt zu machen", stellt Redding fest und fügt hinzu: "Es ist hier wie ein Neustart für uns."

