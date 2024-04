Stimmung im WSBK-Team von BMW: Mit Razgatlioglu besser als mit Redding?

Nachdem BMW im vergangenen Jahr hauchdünn den vierten Platz in der Herstellerwertung verteidigt hat, spielen die Münchner in diesem Jahr an der absoluten Spitze der Superbike-WM mit. Die Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu hat schneller als erwartet zum erhofften Erfolg geführt. Beim zurückliegenden WSBK-Wochenende in Barcelona gewann BMW zwei Rennen. Mitverantwortlich für den Aufschwung ist laut Teamkollege Michael van der Mark die Atmosphäre.

"Es hat sich ziemlich stark verändert", stellt Van der Mark fest. "Es ist richtig schön. Als Toprak ins Team kam und sofort zeigte, wie gut das Motorrad ist, dass es nicht so schlecht ist, wie alle dachten, fing ich an, daran zu glauben. Die Zusammenarbeit mit ihm ist toll."

Während man bei BMW im vergangenen Jahr zwischen Michael van der Mark und Scott Redding kaum Teamwork sehen konnte, greifen sich die beiden BMW-Teamkollegen in diesem Jahr so gut es geht unter die Arme. Im Qualifying fahren Razgatlioglu und Van der Mark gemeinsam auf die Strecke, um sich gegenseitig zu ziehen. Zudem tauschen sich die beiden BMW-Kollegen in der Box regelmäßig aus.

Neuer Optimismus: Ganz andere Stimmung im Team als im Vorjahr

"Es hilft, dass ich ihn kenne", bemerkt Van der Mark. "Wir beide haben den gleichen Charakter. Wir geben immer unser Bestes. Manchmal funktioniert es nicht. Dann probieren wir es am nächsten Tag."

"Wir arbeiten so hart, wie wir können und beschweren uns nicht", bemerkt Van der Mark und liefert damit eine Anspielung auf Ex-Teamkollege Redding, der sich öffentlich oft negativ äußerte. "Manchmal kann man nicht alles an einem Tag ändern", weiß Van der Mark.

BMW gewinnt WSBK-Rennen: Diese Faktoren spielen eine Rolle

BMW zählt in diesem Jahr voraussichtlich zu den WM-Anwärtern. "Natürlich hilft es, Toprak im Team zu haben", so Van der Mark. "Das Motorrad wurde auch verändert. Es ist aber kein komplett neues Motorrad."

In Barcelona sorgte Razgatlioglu mit seinen Siegen für Aufsehen. Aber auch Teamkollege Van der Mark fuhr gute Ergebnisse ein. "Ich bin wieder komplett fit. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Mein Selbstvertrauen wächst. Wir hatten tolle Wintertests mit gutem Wetter. Ich konnte von Toprak lernen. Mein Vertrauen kehrte zurück und deshalb fiel es mir leichter", schildert der Niederländer.

Eine Erkenntnis ist, dass er seinen Fahrstil anpassen muss. Razgatlioglu zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, das Motorrad beim Beschleunigen so stark wie möglich aufzurichten, um mehr Auflagefläche zu erhalten.

"Es fühlt sich für mich unnatürlich an", gesteht Van der Mark, dessen Fahrstil klassischer ist als der von Razgatlioglu. "Für Toprak ist es hingegen normal, es entspricht seinem natürlichen Fahrstil. Ich muss mich noch daran gewöhnen", erklärt Van der Mark.

Michael van der Mark steht vor einer großen Herausforderung

"Wir wollen, dass dieses Paket für uns beide funktioniert", stellt Van der Mark klar. Dass er aktuell teamintern die klare Nummer zwei ist, akzeptiert er: "Natürlich will jeder zuerst seinen Teamkollegen besiegen. Doch ich muss den stärksten Fahrer des kompletten Fahrerlagers besiegen."

"Mein Ziel ist es, von ihm zu lernen. Vielleicht kann ich dadurch näher an ihn herankommen und ihn vielleicht sogar besiegen", bemerkt Van der Mark vor seinem Heimspiel in Assen. Razgatlioglu (71 Punkte) reist als WM-Vierter zum dritten WSBK-Event der laufenden Saison. Lokalmatador Van der Mark (40 Punkte) liegt aktuell auf der achten Position.

