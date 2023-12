Sturzstatistik WSBK 2023: Weltmeister Alvaro Bautista stürzte erstaunlich oft

Die Superbike-WM-Saison 2023 hielt viele spannende Momente, aber auch einige Schrecksekunden bereit. Klassenübergreifend gab es in der Superbike-WM, Supersport-WM und Supersport-300-WM insgesamt 523 Stürze. Im Vergleich zum Vorjahr (480 Stürze) stieg die Anzahl der Zwischenfälle leicht an.

Bei den Superbikes ging die Sturzquote erfreulicherweise deutlich zurück. Wurden in der WSBK-Saison 2022 noch 217 Zwischenfälle notiert, so waren es in der abgelaufenen Saison nur noch 172 Stürze bei gleicher Anzahl der Rennevents. Somit lag die Sturzquote pro Event bei durchschnittlich etwa 14 Stürzen.

In der Supersport-WM gab es in diesem Jahr eine auffällige Steigerung: Nachdem in der WSSP-Saison 2022 nur 120 Stürze gemeldet wurden, stieg die Anzahl in diesem Jahr auf 220 an. Demzufolge stieg die Quote im Vergleich zum Vorjahr um über 80 Prozent an.

In der Supersport-300-WM hingegen wurde ein leichter Rückgang notiert. Es wurden 131 Stürze gezählt, im Vorjahr waren es noch 143.

Welche WSBK-Piloten am häufigsten über dem Limit fuhren

Im Feld der Superbike-WM war Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes der Fahrer mit den meisten Stürzen. Obwohl Lowes nicht an allen Rennen teilnehmen konnte, kam er 15 Mal zu Sturz. Ebenfalls häufig über dem Limit unterwegs waren Iker Lecuona (Honda) und Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha).

Alex Lowes fabrizierte auch in diesem Jahr reichlich Schrott Foto: Gold and Goose

Auffällig ist auch die hohe Sturzquote von Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati). Auf seinem Weg zum zweiten WSBK-Titel landete Bautista zehn Mal im Kiesbett. Im Vergleich dazu war die Sturzquote von WM-Rivale Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mit zwei Stürzen deutlich geringer.

Alvaro Bautista leistete sich deutlich mehr Fehler als Toprak Razgatlioglu Foto: Motorsport Images

Razgatlioglu leistete sich in der WSBK-Saison 2023 praktisch keine Fehler. Beim Rennen in Australien wurde er von Lowes zu Sturz gebracht und in Most wurde der Türke das Opfer eines Reifenschadens.

Auf welcher Strecke es in der WSBK 2023 die meisten Stürze gab

Beim WSBK-Event im Autodrom Most wurden in der abgelaufenen Saison die meisten Stürze notiert. Klassenübergreifend kam es beim Rennwochenende in Tschechien zu 65 Stürzen. Allein in der Superbike-WM gab es 23 Zwischenfälle.

Toprak Razgatlioglu wurde in Most das Opfer eines Reifenschadens Foto: Yamaha

Die wenigsten Stürze gab es in Aragon. Lediglich sieben Stürze wurden beim Wochenende im Motorland in der WSBK-Klasse protokolliert.

Im Verlaufe eines Wochenendes gab es die meisten Zwischenfälle im zweiten Freien Training am Freitagnachmittag (31 Stürze) und im zweiten Rennen am Sonntagnachmittag (41 Stürze).

Die Fahrer mit den meisten Stürzen in der WSBK 2023:

Alex Lowes (Kawasaki) - 15 Stürze

Iker Lecuona (Honda) - 13

Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) - 11

Alvaro Bautista (Ducati) - 10

Loris Baz (Bonovo-BMW) - 9

Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) - 9

Jonathan Rea (Kawasaki) - 9

Michael van der Mark (BMW) - 9

Michael Rinaldi (Ducati) - 8

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) - 7

Eric Granado (MIE-Honda) - 7

Xavi Vierge (Honda) - 7

Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) - 6

Remy Gardner (GRT-Yamaha) - 6

Oliver König (Orelac-Kawasaki) - 6

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) - 5

Scott Redding (BMW) - 5

Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki/BMW) - 5

Andrea Locatelli (Yamaha) - 4

Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki) - 4

Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) - 4

Danilo Petrucci (Barni-Ducati) - 3

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 2

Gabriele Riui (Bmax-BMW) - 2

Hannes Soomer (MIE-Honda) - 2

Isaac Vinales (Pedercini-Kawasaki) - 2

Ryo Mizuno (MIE-Honda) - 1

Hafizh Syahrin (MIE-Honda) - 1

Die Events mit den meisten Stürzen in der WSBK 2023:

Most (Tschechien) - 23 Stürze

Magny-Cours (Frankreich) - 18

Mandalika (Indonesien) - 17

Barcelona (Spanien) - 17

Misano (Italien) - 17

Jerez (Spanien) - 16

Imola (Italien) - 16

Donington (Großbritannien) - 13

Phillip Island (Australien) - 11

Portimao (Portugal) - 9

Assen (Niederlande) - 8

Aragon (Spanien) - 7

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.