Superbike-WM 2020 Estoril: TV-Übertragung & Livestream

An diesem Wochenende findet das Finale der Superbike-WM 2020 statt. Schauplatz ist Estoril in Portugal. Für viele Fahrer ist diese Strecke Neuland, denn sie stand bisher nur zweimal (1988 und 1993) im Kalender. Jonathan Rea kann zum sechsten Mal Weltmeister werden. Der Kawasaki-Star hat 59 WM-Punkte Vorsprung auf Scott Redding (Ducati)

Fans können die Läufe der Superbike-WM auch in diesem Jahr im Fernsehen und via Livestream verfolgen. Die mit Spannung erwarteten Rennen werden in Deutschland auf ServusTV und von Eurosport 2 gezeigt.

ServusTV startet seine Übertragung am Samstag um 14:55 Uhr und zeigt das erste Rennen live. Am Sonntag steigt man ebenfalls um 14:55 Uhr mit der Live-Übertragung des zweiten Rennens ein.

Neben den TV-Übertragungen bietet ServusTV auch einen kostenlosen Livestream an, wo auch die Superpole, das Superpole-Rennen und die Rahmenserien live gezeigt werden, beziehungsweise nachträglich in der Mediathek abgerufen werden können.

Eurosport zeigt die Superbike-WM im kostenpflichtigen Eurosport 2. Am Samstag gibt es ab 18:30 Uhr eine Aufzeichnung der Superpole und des ersten Rennens. Am Sonntag gibt es um 19:50 Uhr eine Aufzeichnung des zweiten Rennens.

Der Zeitplan für Estoril (alle Zeitangaben in MESZ):

ServusTV

Samstag, 17. Oktober 2020:

Ab 11:50 Uhr: Die Superpole im Livestream

14:55 Uhr: WorldSBK-Rennen 1 live im TV

Sonntag, 18. Oktober 2020:

Ab 11:45 Uhr: Das Superpole-Rennen im Livestream

14:55 Uhr: WorldSBK-Rennen 2 live im TV

Eurosport

Samstag, 17. Oktober 2020:

18:30 Uhr: Aufzeichnung WorldSBK-Superpole (Eurosport 2)

19:00 Uhr: Aufzeichnung WorldSBK-Rennen 1 (Eurosport 2)

Sonntag, 18. Oktober 2020:

19:50 Uhr: Aufzeichnung Superpole-Rennen (Eurosport 2)

20:20 Uhr: Aufzeichnung WorldSBK-Rennen 2 (Eurosport 2)

21:00 Uhr: Aufzeichnung WorldSSP-Rennen 2 (Eurosport 2)

