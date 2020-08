Superbike-WM 2020: FIM/Dorna sagen WSBK-Event in Argentinien offiziell ab

Jonathan Rea, Scott Redding und Co. werden in diesem Jahr nicht mehr in Argentinien fahren. Motorrad-Weltverband FIM und WSBK-Promoter Dorna haben heute offiziell bestätigt, dass das Superbike-WM-Event in San Juan für 2020 auf Grund der Coronavirus-Pandemie gestrichen wurde. Im kommenden Jahr soll die WSBK wieder nach Argentinien zurückkehren.

"Wir bedauern sehr, das dritte Event auf kommendes Jahr zu verschieben", kommentiert Orlando Terranova, der CEO des Promoters Grupo OSD. Wir verpflichten uns jedoch zu Maßnahmen, die darauf abzielen, mit COVID-19 zu leben, indem wir die Risiken senken."

"Wir verstehen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Veranstaltung auf die Hotellerie, die Zulieferer und die regionale Wirtschaft immer groß waren, und hoffen daher, dass wir nächstes Jahr daran arbeiten können, die Bewegung der Provinzwirtschaft zu unterstützen", so Terranova.

