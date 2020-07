Superbike-WM 2020 Jerez: TV-Übertragungen & Livestream

Am Wochenende startet die Superbike-WM 2020 ab Freitag in das zweite Renn-Wochenende des Jahres. Nach der fünfmonatigen Coronavirus-Zwangspause kehrt die WSBK in Jerez zum Renngeschehen zurück. Die Fans können die Läufe auch in diesem Jahr via Livestream oder TV-Übertragung verfolgen. Die mit Spannung erwarteten ersten Rennen nach der Pause werden in Deutschland live auf ServusTV und Eurosport 2 gezeigt.

ServusTV startet seine Übertragung am Samstag ab 10:50 Uhr mit der Superpole der Superbike-WM und auch der Supersport-WM im Stream. Ab 13:40 Uhr geht es dann los mit dem ersten WSBK-Rennen, das sowohl im Stream als auch im TV in voller Länge gezeigt wird. Kommentiert wird das Rennen von Philipp Krummholz und Experte Stefan Nebel. Das erste Supersport-Rennen wird ab 15:00 Uhr im Stream gezeigt.

Am Sonntag startet ServusTV ab 10:45 Uhr mit der Übertragung des Superpole-Rennens, das im Stream läuft. Ab 12:15 Uhr folgt das Supersport-Rennen ebenfalls im Stream. Die TV-Übertragung beginnt um 13:15 Uhr mit der Wiederholung des Superpole-Rennens. Um 14:00 Uhr zeigt ServusTV das zweite Hauptrennen. 15:00 Uhr können die Fans im Stream den zweiten Lauf der Supersport-Klasse sehen.

Eurosport zeigt alle Rennen und die Superpole live im kostenpflichtigen Eurosport 2. Los geht es am Samstag um 10:25 Uhr mit einem halbstündigen Vorbericht. Danach folgt die Superpole und Lauf eins der Superbike-WM. Am Sonntag zeigt Eurosport das Superpole-Rennen und Lauf zwei der Superbike-WM. Und auch der zweite Lauf der Supersport-WM wird live gezeigt.

Der Zeitplan für Jerez (alle Zeitangaben in MESZ)

ServusTV

Samstag, 1. August 2020:

Ab 10:50 Uhr: Superpole WSBK und WSSP im Stream

Ab 13:40 Uhr: WSBK-Rennen 1 im TV und Stream

Ab 15:00 Uhr: WSSP-Rennen 1 und WSSP300-Rennen 1 im Stream

Sonntag, 01. März 2020:

Ab 10:45 Uhr: Superpole-Rennen WSBK im Stream

Ab 12:15 Uhr: WSSP-Rennen 2 im Stream

Ab 13:15 Uhr: Superpole-Rennen Re-live im TV und Stream

Ab 14:00 Uhr: WSBK-Rennen 2 im TV und Stream

Ab 15:00 Uhr: WSSP300-Rennen 2 im Stream

Eurosport (unter Vorbehalt)

Samstag, 29. Februar 2020:

Ab 10:25 Uhr: Vorbericht (Eurosport 2)

Ab 10:55 Uhr: Superpole WSBK (Eurosport 2)

Ab 14:00 Uhr: WSBK-Rennen 1 (Eurosport 2)

Sonntag, 01. März 2020:

Ab 10:55 Uhr: Superpole-Rennen WSBK (Eurosport 2)

Ab 13:55 Uhr: WSBK-Rennen 2 (Eurosport 2)

