Superbike-WM 2020 Magny-Cours: TV-Übertragung & Livestream

Am Wochenende startet die Superbike-WM 2020 ab Freitag in das siebte Rennwochenende des Jahres. Nach der fünfmonatigen Coronavirus-Zwangspause absolvierte die Serie mit Jerez, Portimao, Aragon (zwei Wochenenden) und Barcelona bereits fünf weitere Events. Nun steht das französische Magny-Cours auf dem Programm.

Fans können die Läufe der Superbike-WM auch in diesem Jahr im Fernsehen und via Livestream verfolgen. Die mit Spannung erwarteten Rennen werden in Deutschland auf ServusTV und von Eurosport 2 gezeigt.

ServusTV startet seine Übertragung am Samstag um 13:40 Uhr mit dem Vorbericht zum ersten Rennen, das ab 14:00 Uhr live übertragen wird. Am Sonntag gibt es ab 13:20 Uhr die Aufzeichnung des Superpole-Rennens. Anschließend folgt ab 14:00 Uhr das zweite Rennen live.

Neben den TV-Übertragungen bietet ServusTV auch einen Livestream an, in dem alle Rennen live gezeigt werden.

Eurosport zeigt die Superbike-WM im kostenpflichtigen Eurosport 2. Los geht es am Samstag ab 10:50 Uhr mit der Superpole live. Eine Aufzeichnung des ersten Rennens gibt es ab 21:15 Uhr. Am Sonntag wird das Superpole-Rennen ab 10:50 Uhr live übertragen. Lauf 2 gibt es wieder als Aufzeichnung ab 17:30 Uhr.

Der Zeitplan für Magny-Cours (alle Zeitangaben in MESZ):

ServusTV

Samstag, 3. Oktober 2020:

Ab 10:50 Uhr: Alle Rennen im Stream

Ab 13:40 Uhr: WorldSBK-Rennen 1 live im TV

Sonntag, 4. Oktober 2020:

Ab 10:45 Uhr: Alle Rennen im Stream

Ab 13:20 Uhr: Aufzeichnung Superole-Rennen

Ab 14:55 Uhr: WorldSBK-Rennen 2 live im TV

Eurosport

Samstag, 3. Oktober 2020:

Ab 10:50 Uhr: WorldSBK-Superpole live (Eurosport 2)

Ab 21:15 Uhr: Aufzeichnung WorldSBK-Rennen 1 (Eurosport 2)

Sonntag, 4. Oktober 2020:

Ab 10:50 Uhr: WorldSBK-Superpole-Rennen live (Eurosport 2)

Ab 17:00 Uhr: Aufzeichnung WorldSBK-Rennen 2 (Eurosport 2)

