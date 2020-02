Superbike-WM 2020 Phillip Island: TV-Übertragungen & Livestream

Nach dem letzten Test der Vorsaison startet die Superbike-WM 2020 ab Freitag in eine neue Rennsaison. Den Auftakt machen die WSBK-Piloten in Australien auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit, wo jüngst auch der besagte Test stattfand.

Fans können die Läufe auch in diesem Jahr via Livestream oder TV-Übertragung verfolgen. Die mit Spannung erwarteten Auftaktrennen der WSBK 2020 am Samstag und Sonntag werden in Deutschland live auf Eurosport und ServusTV gezeigt. Aufgrund der Zeitverschiebung müssen Fans allerdings früh aufstehen oder lange wach bleiben.

ServusTV startet seine Übertragung am Samstag ab 2 Uhr mit der Superpole der Superbike-WM und auch der Supersport-WM im Stream mit englischem Kommentar. Ab 4:40 Uhr geht es dann los mit dem ersten WSBK-Rennen, das sowohl im Stream als auch im TV mit den Kommentatoren des Senders in voller Länge gezeigt wird.

Für alle, die doch lieber ausschlafen wollen, gibt es am Nachmittag eine TV-Wiederholung des ersten Hauptrennens ab 13:50 Uhr.

Am Sonntag startet ServusTV ab 1:45 Uhr mit der Übertragung des Superpole-Rennens, das im Stream mit deutschen Kommentar läuft. Ab 3 Uhr folgt das Supersport-Rennen ebenfalls im Stream, aber mit englischem Kommentar.

Ab 4:40 Uhr geht es dann mit dem zweiten Hauptrennen der WSBK weiter, das neben dem Stream auch im TV übertragen wird, natürlich mit deutschem Kommentar. Auch hier dürfen sich Langschläfer über eine Wiederholung freuen. Sowohl das Superpole-Rennen als auch das zweite Hauptrennen laufen im TV noch einmal ab 13:55 Uhr.

Eurosport zeigt Rennen 1 am Samstag live im Free-TV ab 5 Uhr. Rennen 2 am Sonntag wird ebenfalls live übertragen, allerdings bei der Pay-TV-Schwester Eurosport 2. Die Superpole und das Superpole-Rennen werden jeweils kurz vor den Live-Übertragungen als Wiederholung gezeigt. Hier gibt es alle Sendetermine noch einmal im Überblick:

Der Zeitplan für Phillip Island (alle Zeitangaben in MEZ)

Eurosport (unter Vorbehalt)

Samstag, 29. Februar 2020:

04:30-05:00 Uhr: Superpole Re-live (Eurosport 1)

05:00-06:00 Uhr: WSBK-Rennen 1 live (Eurosport 1)

Sonntag, 01. März 2020:

04:30-03:00 Uhr: Superpole-Rennen Re-live (Eurosport 2)

05:00-06:00 Uhr: WSBK-Rennen 2 live (Eurosport 2)

06:00-06:45 Uhr: SSP-Rennen Re-live (Eurosport 2)

ServusTV

Samstag, 29. Februar 2020:

Ab 02:00 Uhr: Superpole WSBK und SSP im Stream (englischer Kommentar)

Ab 04:40 Uhr: WSBK-Rennen 1 im TV und Stream (deutscher Kommentar)

Ab 13:50 Uhr: Wiederholung WSBK-Rennen 1 im TV

Sonntag, 01. März 2020:

Ab 01:45 Uhr: Superpole-Rennen WSBK im Stream (deutscher Kommentar)

Ab 03:00 Uhr: SSP-Rennen im Stream (englischer Kommentar)

Ab 04:15 Uhr: Superpole-Rennen Re-live im TV und Stream (deutscher Kommentar)

Ab 04:40 Uhr: WSBK-Rennen 2 im TV und Stream (deutscher Kommentar)

Ab 13:55 Uhr: Wiederholung Superpole-Rennen und Rennen 2 im TV

Mit Bildmaterial von Kawasaki.