Superbike-WM 2020 Portimao: TV-Übertragungen & Livestream

Am Wochenende startet die Superbike-WM 2020 ab Freitag in das dritte Renn-Wochenende des Jahres. Nach der fünfmonatigen Coronavirus-Zwangspause kehrte die WSBK am vergangenen Wochenende in Jerez zum Renngeschehen zurück. Jetzt folgt ohne Pause das dritte Event des Jahres.

Die Fans können die Läufe auch in diesem Jahr via Livestream oder TV-Übertragung verfolgen. Die mit Spannung erwarteten Rennen werden in Deutschland auf ServusTV und Eurosport 2 gezeigt.

ServusTV startet seine Übertragung am Samstag ab 15:55 Uhr mit der Aufzeichnung vom ersten Rennen. Lauf zwei wird am Sonntag live um 14:55 Uhr direkt nach der MotoGP übertragen. Kommentiert werden die Rennen von Philipp Krummholz und Experte Stefan Nebel. Im Stream können die Fans alle Qualifyings und Rennen live verfolgen.

Eurosport zeigt alle WSBK-Rennen und die Superpole im kostenpflichtigen Eurosport 2. Los geht es am Samstag um 14:30 Uhr mit der Superpole. Im Anschluss daran zeigt Eurosport 2 das erste Rennen live. Am Sonntag beginnt die Übertragung um 16:00 Uhr mit der Aufzeichnung des Superpole-Rennens. Im Anschluss daran werden das zweite Supersport-Rennen und das zweite Superbike-Rennen als Aufzeichnungen übertragen.

Der Zeitplan für Jerez (alle Zeitangaben in MESZ)

ServusTV

Samstag, 8. August 2020:

Ab 12:00 Uhr: WSBK Superpole im Stream

Ab 15:00 Uhr: WSBK-Rennen 1 im Stream

Ab 15:55 Uhr: WSBK-Rennen 1 im TV

Ab 16:15 Uhr: WSSP-Rennen 1 im Stream

Ab 17:30 Uhr: WSSP-300-Rennen 1 im Stream

Sonntag, 9. August 2020:

Ab 12:00 Uhr: WSBK-Superpole-Rennen im Stream

Ab 13:30 Uhr: WSSP-Rennen 2 im Stream

Ab 14:55 Uhr: WSBK-Rennen 2 im TV

Ab 16:15 Uhr: WSSP-300-Rennen 2 im Stream

Eurosport (unter Vorbehalt)

Samstag, 8. August 2020:

Ab 14:30 Uhr: WSBK Superpole (Eurosport 2)

Ab 15:00 Uhr: WSBK-Rennen 1 (Eurosport 2)

Sonntag, 9. August 2020:

Ab 16:00 Uhr: WSBK-Superpole-Rennen (Eurosport 2)

Ab 16:30 Uhr: WSSP-Rennen 2 (Eurosport 2)

Ab 17:00 Uhr: WSBK-Rennen 2 (Eurosport 2)

Mit Bildmaterial von Aruba.it Racing - Ducati.