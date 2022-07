Superbike-WM 2023: BMW macht mit Michael van der Mark weiter

Audio-Player laden

Michael van der Mark wird auch im kommenden Jahr Teil des BMW-Werksteams in der Superbike-WM sein. Die Münchner gaben Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem Niederländer offiziell bekannt.

Van der Mark wird in der Saison 2023 erneut mit dem Briten Scott Redding die Fahrer-Paarung für die Werksmannschaft von Shaun Muir bilden. Redding stieß in diesem Jahr zur Truppe hinzu und ersetzt den Superbike-Weltmeister von 2013, Tom Sykes.

"Ich fühle mich sehr wohl in der BMW-Motorrad-Motorsport-Familie und freue mich über die Verlängerung unserer Zusammenarbeit", wird van der Mark in einer BMW-Pressemitteilung zitiert. Und BMW-Motorrad-Motorsport-Direktor Marc Bongers fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass Michael bei uns an Bord bleibt."

Van der Mark hat gleich in seinem ersten Jahr bei den Münchnern Eindruck hinterlassen. 2021 holte er im Sprintrennen von Portimao den ersten Laufsieg für BMW seit Chaz Davies 2013 am Nürburgring. Zudem holte er im Sprintrennen von Donington und in Lauf 2 von Mandalika jeweils den dritten Platz. Die Saison 2021 schloss er als Sechster ab.

Michael van der Mark im Verletzungspech

In diesem Jahr hingegen wird van der Mark vom Verletzungspech geplagt. Er zog sich beim Training auf dem Mountainbike Anfang März einen Beinbruch. Beim Auftakt in Aragon sowie in Misano und Donington sprang Ilja Michaltschik für den Niederländer ein.

"Für mich persönlich läuft die aktuelle Saison bisher leider gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Doch ändern kann ich es auch nicht", hadert van der Mark. "Jetzt ist es erst einmal wichtig, wieder ganz fit zu werden. Ich persönlich würde natürlich gern so schnell wie möglich wieder auf meine BMW M 1000 RR steigen."

"Denn ich vermisse alles: das Team, das Bike, das Rennfahren. Doch es zählt nur, was die Ärzte sagen, und ich folge ihren Empfehlungen. Wann genau ich wieder fahren kann, wird sich also zeigen." Ein erstes Comeback gab van der Mark beim zweiten Rennwochenende in Assen. Doch ein Sturz beim anschließenden Event in Estoril setzte ihn erneut außer Gefecht.

Rückhalt von BMW für den Superbike-Fahrer

Doch van der Mark bleibt optimistisch, auch weil BMW jüngst deutliche Fortschritte mit der M 1000 RR gemacht hat. In Donington fuhr Teamkollege Redding in allen drei Rennen in die Top 5. "In Assen konnte ich bereits feststellen, wie viel Potenzial in dieser Saison im Bike steckt. Und das Projekt hat weitere Fortschritte gemacht", lobt der Niederländer.

"Dies konnte man schon in den letzten Rennen sehen, und Scotts Podiumsplatz zuletzt in Donington hat das bestätigt. Ich freue mich darauf, selbst wieder mit einzusteigen und meinen Beitrag leisten zu können. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft haben werden."

Bongers stärkt seinem Piloten den Rücken: "Wir sind überzeugt, dass er, wenn er wieder fit ist und Rennen fahren kann, schnell zu seiner alten Stärke zurückfinden und darauf aufbauen kann. Auch in seiner derzeitigen Genesungsphase ist Michael eng in die BMW Familie eingebunden. Es ist klasse, dass er dies auch in der Zukunft bleibt."

