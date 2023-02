Superbike-WM 2023: Imola rückt in den Kalender nach

Audio-Player laden

Der Kalender der Superbike-WM wächst in der Saison 2023 auf zwölf Veranstaltungen. Wie Promoter Dorna Sports bekannt gegeben hat, rückt Imola nach. Somit wird es neben Misano ein zweites Rennwochenende in Italien geben.

Imola findet vom 14. bis 16. Juli zwischen den Rennen in Donington und Most statt. Es werden alle drei Klassen am Start stehen. Also die Superbike-WM plus die Rahmenserien Supersport-WM und Supersport-300-WM.

Zum letzten Mal wurde auf dem "Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari" im Jahr 2019 gefahren. Das zweite Rennen musste damals aufgrund schlechten Wetters abgesagt werden. 2020 wurde Imola im Zuge der Neuplanungen der Coronavirus-Pandemie gestrichen.

Imola war bereits von 2001 bis 2006 sowie nach einem Umbau von 2009 bis 2019 Teil des Superbike-Kalenders.

Der Kalender der Superbike-WM 2023:

24. - 26. Februar: Phillip Island (Australien)

3. - 5. März: Mandalika (Indonesien)

21. - 23. April: Assen (Niederlande)

5. - 7. Mai: Barcelona (Spanien)

2. - 4. Juni: Misano (Italien)

30. Juni - 2. Juli: Donington (Großbritannien)

14. - 16. Juli: Imola (Italien)

28. - 30. Juli: Most (Tschechien)

8. - 10. September: Magny-Cours (Frankreich)

22. - 24. September: Aragon (Spanien)

29. September - 1. Oktober: Portimao (Portugal)

13. - 15. Oktober: San Juan (Argentinien)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.