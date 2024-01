Superbike-WM 2024: Kalender angepasst! WSBK-Saisonfinale verschiebt sich

In gut fünf Wochen startet die Superbike-WM 2024 (WSBK) mit dem ersten Rennwochenende in Australien in ihre neue Saison. An diesem Mittwoch bestätigte die FIM nun aber noch einmal ein Update des Kalenders.

Die Änderung bezieht sich auf das Saisonfinale in Jerez, das ursprünglich vom 11. bis 13. Oktober stattfinden sollte. Es wurde um eine Woche nach hinten auf den 18. bis 20. Oktober verschoben. Grund sind terminliche Überschneidungen.

"Die FIM und die WSBK haben sich darauf geeinigt, den diesjährigen Termin um eine Woche nach hinten zu verlegen, um den dynamischen Anforderungen des lokalen Veranstaltungskalenders gerecht zu werden und auf Wunsch der Stadt Jerez de la Frontera", heißt es dazu auf der offiziellen Website.

Jerez war erst im vergangenen Jahr als später Ersatz für das abgesagte Rennwochenende in San Juan/Argentinien in den Kalender der Superbike-WM 2023 zurückgekehrt und richtete schon damals das Saisonfinale aus.

Die Strecke wurde nicht nur Schauplatz des zweiten Titelgewinns von Alvaro Bautista, sondern markierte auch das Abschiedsrennen von Jonathan Rea bei Kawasaki.

