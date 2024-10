Superbike-WM 2024 ohne Happy-End: Remy Gardners WSBK-Saison ist gelaufen

Die Superbike-WM-Saison 2024 ist für Remy Gardner (GRT-Yamaha) beendet. Beim WSBK-Event in Estoril kam Gardner bereits in der Anfangsphase des Samstags-Rennens zu Sturz (zum Rennbericht). Bei der Untersuchung im Medical Center stellten die Ärzte fest, dass sich der ehemalige Moto2-Weltmeister eine Fraktur in der linken Hand zugezogen hat.

Für den Rest des Estoril-Wochenendes und das Saisonfinale in Jerez am kommenden Wochenende fällt Gardner aus. "Das ist leider ein enttäuschender Abschluss unseres Wochenendes", kommentiert Gardner.

Von Startplatz 16 aus hatte Gardner viel Arbeit vor sich. "Wir hatten in der Superpole mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen und unsere Startposition hat uns im ersten Rennen sicherlich nicht geholfen. Im Trockenen waren wir zuversichtlich und ich dachte, ich könnte ein gutes Comeback hinlegen, aber nach nur einer Runde wurde ich in einen Zwischenfall verwickelt und stürzte", berichtet Gardner.

"Leider habe ich mir das Handgelenk gebrochen, was unser Wochenende vorzeitig beendet", erklärt der 26-jährige Australier und fügt hinzu: "So wollte ich das Jahr nicht beenden." Bereits vor dem Estoril-Wochenende verkündete Gardner, dass er den Nachsaison-Test in Jerez auslassen wird, um Testtage zu sparen.

Denn klar war, dass Yamaha für den Test nach dem Saisonfinale keine neuen Teile liefert. In der Winterpause möchte sich Gardner voll auf die Genesung konzentrieren. Unabhängig vom gebrochenen Handgelenkt beklagt der ehemalige Grand-Prix-Pilot Probleme mit dem Rücken.

Remy Gardner wurde noch nicht offiziell bestätigt, wird aber auch 2025 für GRT fahren Foto: Yamaha

Der Plan sieht eine Operation vor. Aktuell ist ungewiss, ob Gardner in diesem Jahr noch einmal auf sein Yamaha-Superbike steigt oder ob er erst nach dem Jahreswechsel wieder fahren kann. Genau gesagt wurde Gardner von GRT noch nicht offiziell für die WSBK-Saison 2025 bestätigt, doch es wird erwartet, dass er auch im kommenden Jahr für das Team fahren wird.

Dominique Aegerter fährt beim Comeback in die Top 15

GRT-Teamkollege Dominique Aegerter wurde ebenfalls noch nicht für die WSBK 2025 bestätigt. Der Schweizer beendete das Samstags-Rennen in Estoril auf P14 und kassierte beim Comeback zwei Punkte.

Dominique Aegerter wurde fürs Durchhalten mit zwei Punkten belohnt Foto: Yamaha

"In die Punkte zu fahren ist eine positive Sache, ehrlich gesagt war das ein Ziel, wenn man bedenkt, dass wir auch ein sehr herausforderndes FT3 und eine Superpole mit schwierigen Bedingungen hatten", kommentiert Aegerter. "Ich konnte im Rennen ein konstantes Tempo fahren. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen", so der ehemalige Supersport-Weltmeister.