Superbike-WM 2026 live im Stream und TV: Alles zur WSBK-Übertragung

Es geht wieder los: Die Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) 2026 startet vom 20. bis 22. Februar mit der ersten Rennveranstaltung auf Philipp Island/Australien in die neue Saison. 21 Fahrer sind in diesem Jahr eingeschrieben.

Die Saison umfasst zwölf Rennwochenenden mit insgesamt 36 Rennen, da pro Event drei Läufe ausgetragen werden: zwei Hauptrennen (Samstag und Sonntag) und ein Superpole-Rennen (Samstagvormittag). Die Saison endet im Oktober 2026 in Jerez/Spanien. Eine komplette Kalenderübersicht mit allen Terminen gibt es hier.

Wie Sie die Superbike-WM 2026 empfangen können - ob im linearen Fernsehen oder im digitalen Stream - haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst.

Die TV-Situation der Superbike-WM 2026

Wer die Superbike-WM aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) live verfolgen will, kann dies auch in dieser Saison über ServusTV tun.

In Deutschland hat ServusTV den linearen Sendebetrieb zum Jahresende 2023 allerdings eingestellt. Auch in der Schweiz gibt es ihn nicht mehr. In der Mediathek ServusTV On ist die Superbike-WM aber in beiden Ländern weiter online empfangbar. In Österreich wird die WSBK weiterhin von ServusTV im Free-TV übertragen.

Eurosport zeigte die Rennen im vergangenen Jahr mehrheitlich noch im TV, wenn auch oft zeitversetzt. Die Zusammenarbeit wird in dieser Saison jedoch nicht fortgesetzt.

Die Superbike-WM 2026 im Stream verfolgen

Für Fans in Deutschland bleibt daher der Stream von ServusTV On, der Mediathek von ServusTV, die erste Wahl, um die Superbike-WM live zu verfolgen. Das Angebot ist kostenlos und steht auch On-Demand zur Verfügung.

Übertragen werden jeweils das Qualifying (Superpole) sowie die drei Rennen mit deutschem Kommentar. Freie Trainings gibt es nur im englischen Originalton zu sehen.

Offizieller WSBK-Livestream der Dorna

Eine Alternative zum Angebot von ServusTV ist der offizielle Streaming-Service von Superbike-WM-Promoter Dorna Sports. Mit dem VideoPass können die Sessions der WSBK-Saison 2026 live oder zeitversetzt gestreamt werden.

Das Angebot steht nur in englischer Sprache zur Verfügung und kostet 69,90 Euro für die komplette Saison. Das Monatsabo beläuft sich auf 14,90 Euro.

Alles Wichtige auf einen Blick

Kostenlos: ServusTV On (Deutschland & Schweiz), ServusTV Free-TV (Österreich)

Kostenpflichtig: WorldSBK VideoPass

Saisonstart: 20.-22. Februar 2025 (Phillip Island)

Saisonfinale: 16.-20. Oktober 2025 (Jerez)