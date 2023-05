Supersport-300-WM in Barcelona: Geiger in den Top 6, Lehmann hat erneut Pech Dirk Geiger fährt beim Rennwochenende in Barcelona in beiden Rennen auf P6 ins Ziel - Das Glück ist auch in Spanien nicht auf Lennox Lehmanns Seite

Autor: Sebastian Fränzschky Das Freudenberg-KTM-Duo erlebte beim Supersport-300-WM-Event in Barcelona ein gemischtes Wochenende. Im Qualifying landeten Dirk Geiger und Teamkollege Lennox Lehmann weit hinten und mussten von P18 und P22 ins Rennen starten. Doch zumindest für Dirk Geiger ging es in Lauf eins weit nach vorn. Im Samstags-Rennen bog Geiger als Führender in die letzte Runde, wurde auf der langen Zielgeraden aber durchgereicht. Der Deutsche erkämpfte sich immerhin Platz sechs. Zu Sieger Jeffrey Buis (Kawasaki) fehlten lediglich 0,5 Sekunden. Teamkollege Lennox Lehmann steuerte im ersten Rennen vorzeitig die Boxengasse an und gab das Rennen auf. Der Grund: Lehmann erwischte einen fehlerhaften Vorderreifen. Der Reifen zeigte auf der Flanke bereits nach wenigen Runden starke Abnutzungserscheinungen. Da der junge Dresdner ohnehin außerhalb der Punkte fuhr, entschied er sich zur Rückkehr an die Box. Im zweiten Rennen am Sonntag fuhr Geiger erneut in die Top 6. Auf Sieger Mirko Gennai (Yamaha) hatte Geiger bei der Zieldurchfahrt nur 0,6 Sekunden Rückstand. Teamkollege Lehmann beendete den zweiten Lauf auf P15 und kassierte den ersten Punkt in der laufenden Saison. Zum Sieger fehlten Lehmann lediglich 2,1 Sekunden. In der Meisterschaft liegt Geiger nach den ersten vier Rennen auf Platz sieben. Teamkollege Lehmann ist 22. der Gesamtwertung. Die Supersport-300-WM wird in vier Wochen in Misano (Italien) fortgesetzt. Mit Bildmaterial von Freudenberg KTM - Paligo Racing. geteilte inhalte Hier wetten! Jetzt wetten! WSBK Barcelona (Lauf 2): Bautista erneut dominant, Razgatlioglu bezwingt Rinaldi geteilte inhalte