Supersport-300-WM in Misano: KTM-Pilot Dirk Geiger fährt auf das Podium

Kein Podium für Jonathan Rea in Misano: Kawasaki tritt in der WSBK auf der Stelle

Superbike-WM Misano

Kein Podium für Jonathan Rea in Misano: Kawasaki tritt in der WSBK auf der Stelle Kein Podium für Jonathan Rea in Misano: Kawasaki tritt in der WSBK auf der Stelle