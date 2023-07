Supersport-300-WM in Most: Lennox Lehmann feiert ersten WM-Sieg!

Freudenberg-KTM-Pilot Lennox Lehmann hat bei der Supersport-300-WM in Most seinen ersten WM-Sieg gefeiert. Der 17-jährige Dresdner setzte sich im Samstags-Rennen bei schwierigen Bedingungen klar durch und feierte den bisher größten Erfolg seiner WM-Karriere.

Bereits beim Start ging es hektisch zu. Wildcard-Starter Walid Khan (KTM) verursachte in der Schikane am Ende der Zielgeraden eine Kettenreaktion, bei der eine Reihe von Fahrern zu Sturz kamen. Khan erhielt eine Long-Lap-Penalty und schied im Laufe des Rennens vorzeitig aus.

Nach dem Chaos beim Start wurde das Rennen durch einen Regenschauer zusätzlich durcheinander gebracht. Es gab weitere Stürze. Einige Fahrer entschieden sich zum Wechsel auf Regenreifen, was sich als Fehlentscheidung herausstellen sollte.

Lennox Lehmann blieb auf Trockenreifen auf der Strecke und kämpfte sich durchs Feld. Der Deutsche, der nur von Startplatz 22 ins Rennen gegangen war, übernahm die Spitze und fuhr kontrolliert seinem ersten Laufsieg entgegen. Das Podium wurde von Marco Gaggi (Yamaha) und Daniel Mogeda (Kawasaki) komplettiert.

Freudenberg-KTM-Pilot Dirk Geiger, der als WM-Führender nach Most kam, konnte im Samstags-Rennen keine Punkte sammeln. Geiger entschied sich zum Wechsel auf Regenreifen und rutschte aus den Top 15. Er beendete den ersten Lauf auf der 18. Position.

Das zweite Rennen der Supersport-300-WM in Most wird am Sonntag um 15:15 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Team Freudenberg.