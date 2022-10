Supersport-300-WM in Portimao: Schwerer Sturz sorgt für Rennabbruch

Audio-Player laden

Beim WSBK-Wochenende in Portimao kam es im ersten Rennen der Supersport-300-WM zu einem schweren Sturz. In der dritten Runde kollidierten Victor Steeman und Jose Perez Gonzalez in Kurve 14. Das Rennen wurde abgebrochen und vorerst nicht neu gestartet.

Ersten Informationen zufolge hat sich Victor Steeman ein Polytrauma und Kopfverletzungen zugezogen. Der 22 Jahre alte Niederländer wurde ins Krankenhaus von Faro geflogen.

Da der Hubschrauber für das Rennen der Superbike-WM benötigt wurde, verzögerte sich der Start des Samstags-Rennens.

UPDATE 19:50 Uhr: Von Seiten des WSBK-Promoters Dorna wird Steemans Zustand am Abend als "weiterhin kritisch aufgrund der beschriebenen schweren Verletzungen" beschrieben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.