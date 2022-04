Supersport-WM Aragon Lauf 2: Aegerter triumphiert, Ducati auf dem Podium

Audio-Player laden

Dominique Aegerter (Yamaha) hat sich heute bei der Supersport-WM in Aragon den Sieg im zweiten Rennen gesichert. Erneut kam es zu einem Duell mit Ex-Moto2-WM-Pilot Lorenzo Baldassarri (Yamaha). Das Rennen wurde wie Lauf eins zum Rennbericht in der letzten Kurve entschieden.

Aegerter ging als Führender in die letzte Runde und wurde in der letzten Kurve von Baldassarri attackiert. Doch der Schweizer konnte kontern und kam mit 0,030 Sekunden Vorsprung über den Zielstrich. In der Meisterschaft liegen Aegerter und Baldassarri nach zwei Rennen punktgleich vorn.

"Es war ein aufregendes Rennen", kommentiert Aegerter. "Ich wollte mich an der Spitze behaupten und eine Lücke auf 'Balda' herausfahren. Doch das war nicht möglich. Er blieb mir auf den Fersen. Ich konzentrierte mich auf mich und versuchte, keine seltsamen Sachen wie gestern zu machen. Das Duell wurde erneut in der letzten Kurve entschieden, doch dieses Mal setzte ich mich durch."

Nicolo Bulega erkämpfte sich in der letzten Kurve den dritten Platz Foto: Ducati

Bulegas dritter Platz ist das erste Podium einer der neuen Supersport-Maschinen mit mehr Hubraum. Auf Position fünf kam die bestplatzierte MV Agusta F3 800 ins Ziel. Niki Tuuli brachte den italienischen Hersteller in die Top 5. Die beste Triumph wurde von Stefano Manzi pilotiert. Der Italiener wurde trotz einer Strafe als Achter gewertet.

Patrick Hobelsberger fuhr in beiden Aragon-Rennen in die Punkte Foto: Kallio Racing

Die Saison wird in zwei Wochen in Assen (Niederlande) fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Ten Kate Racing.