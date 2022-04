Supersport-WM Assen: Aegerter dominiert beim Ten-Kate-Heimspiel Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter setzt sich in der Meisterschaft von Lorenzo Baldassarri ab - Patrick Hobelsberger am Samstag in den Top 8

Ten-Kate-Pilot Dominique Aegerter (Yamaha) erlebte beim zweiten Wochenende der Supersport-WM 2022 ein perfektes Wochenende und holte die Pole und beide Laufsiege. Mit den beiden Siegen setzte sich der Titelverteidiger in der Meisterschaft von Herausforderer Lorenzo Baldassarri (Yamaha) ab. Am Samstag setzte sich Aegerter gegen Lokalmatador Glenn van Straalen (Yamaha) und Ducati-Pilot Nicolo Bulega durch. Das Rennen musste nach einem Sturz abgebrochen werden. WM-Rivale Baldassarri ging am Samstag leer aus. Somit konnte Aegerter 25 Punkte gutmachen. Im zweiten Lauf am Sonntag war Aegerter erneut der stärkste Fahrer und gewann mit 2,6 Sekunden Vorsprung auf Baldassarri. Das Podium wurde von Kawasaki-Pilot Can Öncü komplettiert. Nicolo Bulega brachte seine Ducati auf Platz vier ins Ziel. Markenkollege Oli Bayliss stellte mit Platz elf die ersten Punkte seiner WM-Karriere sicher. Dominique Aegerter wurde am Samstag nach dem Abbruch als Sieger gewertet Foto: Ten Kate Racing "Wir hatten ein perfektes Wochenende", fasst Aegerter zusammen. "Am Samstag stellten wir die Pole mit einer Rekordrunde sicher. Es folgte ein etwas glücklicher Sieg auf Grund der roten Flagge. Doch wir konnten heute unser volles Potenzial zeigen. Ich danke Ten Kate. Es macht sehr viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Sie stellen mir ein sehr konkurrenzfähiges Motorrad bereit." Patrick Hobelsberger fuhr mit seiner Yamaha R6 am Samstag in die Top 8 Foto: Kallio Racing Die Supersport-WM-Saison 2022 wird in vier Wochen in Estoril (Portugal) fortgesetzt. Mit Bildmaterial von Ten Kate Racing.