Supersport-WM in Barcelona: Marcel Schrötter kratz am ersten Sieg

Marcel Schrötter (MV Agusta) erlebte in Barcelona ein erfolgreiches Wochenende. Der Deutsche beendete das erste Rennen auf der dritten Position und kratzte im zweiten Rennen am ersten Sieg. Lediglich 0,086 Sekunden fehlten auf Sieger Stefano Manzi (Yamaha).

Das Sonntags-Rennen musste unterbrochen werden. Zu diesem Zeitpunkt lag Schrötter in aussichtsreicher Position auf dem dritten Platz. Für den Neustart wurde die Distanz auf sechs Runden verkürzt. Beim Sprint lag Schrötter kurzzeitig in Führung, musste sich schlussendlich aber knapp geschlagen geben.

"Ich bin sehr zufrieden mit diesem zweiten Platz, auch wenn er einen bitteren Beigeschmack hat", bemerkt Schrötter. "Aber das Wichtigste ist, dass wir wieder beide Rennen auf dem Podium beendet haben. Das ist und sollte unser Ziel sein, jedes Wochenende dort zu landen."

"Aber heute, mit der roten Flagge und dem Sprintrennen über sechs Runden, bei dem jeder auf den letzten Drücker fährt, war es sehr bitter, den Sieg so knapp verpasst zu haben. Umso mehr, als ich mich in diesem Chaos gut durchsetzen und an die Spitze des Feldes setzen konnte", so Schrötter.

"Als ich in Führung lag, dachte ich, ich hätte alles richtig gemacht, bis ich auf die Start-Ziel-Gerade kam und sah, dass noch eine Runde zu fahren war. Bis zu diesem Moment hatte ich auch alles richtig gemacht", berichtet der Deutsche.

Marcel Schrötter liegt in der WM nur vier Punkte hinter dem Führenden Foto: MV Agusta Reparto Corse

"Es ist schade, dass ich eine Runde zu früh attackiert habe, denn ich denke, ich hätte es nach Hause bringen können. Deshalb ist es sehr bitter, wie das Rennen ausgegangen ist. Trotzdem bin ich glücklich. Vor allem, weil ich viele wichtige Punkte geholt habe und mich schon auf Assen freue", bemerkt Schrötter.

In der Fahrerwertung liegt Schrötter auf der zweiten Position. Zu WM-Leader Yari Montella (Ducati) fehlen lediglich vier WM-Punkte. Die WorldSSP-Saison 2024 wird in vier Wochen in Assen (Niederlande) fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von MV Agusta Reparto Corse.