Supersport-WM in Misano: Marcel Schrötter fährt in Lauf 2 auf das Podium

MV-Agusta-Pilot Marcel Schrötter hat bei der Supersport-WM in Misano (Italien) ein weiteres Podium sichergestellt. Schrötter fuhr im zweiten Rennen am Sonntag als Dritter ins Ziel, nachdem er in Lauf eins am Samstag auf P4 gewertet wurde.

Nicolo Bulega (Ducati) setzte sich am Samstag klar gegen Landsmann Stefano Manzi (Yamaha) durch. Am Sonntag fuhren die beiden Italiener nach einem harten Zweikampf in umgekehrter Reihenfolge ins Ziel. Federico Caricasulo (Ducati) komplettierte am Samstag ein rein italienisches Podium. Schrötter scheiterte als Vierter knapp an einem Podestplatz.

Am Sonntag setzte sich Schrötter mit Bulega und Manzi vom Rest des Feldes ab, konnte aber nicht vom Duell der beiden Italiener profitieren. Schrötter beobachtete von Position drei aus, wie sich Bulega und Manzi um den Sieg bekämpfen. In der letzten Runde setzte Manzi zum finalen Manöver an, das ihm den ersten Sieg mit dem Ten-Kate-Yamaha-Team sicherte.

"Ich hätte es bevorzugt, etwas stärker involviert zu sein", bemerkt Schrötter mit Blick auf das Duell um den Sieg. Unzufrieden war der Deutsche aber nicht, denn in den Trainings lief es für MV Agusta nicht nach Plan.

"Unterm Strich war unser Renntempo nicht schlecht. Wir hatten keinen guten Start ins Wochenende. Selbst jetzt im finalen Rennen fühlte ich mich nicht komplett wohl auf dem Motorrad. Doch wir haben Fortschritte erzielt. Wir konnten sehen, dass wir an der Spitze dabei sind", berichtet Schrötter.

"Uns fehlt nur ein kleines bisschen, was die Rundenzeit angeht. Doch das Rennen war andererseits auch richtig schnell. Das Rennen war wirklich hart. Ich freue mich aber, es wieder aufs Podium geschafft zu haben. Das ist toll!", so Schrötter.

In der Gesamtwertung liegt Schrötter (148 Punkte) nach fünf von zwölf Events auf Platz drei. Bulega (197 Punkte) führt die Fahrerwertung weiterhin an, Manzi (161 Punkte) ist Gesamtzweiter. Die Saison wird in vier Wochen in Donington (Großbritannien) fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von MV Agusta Reparto Corse.