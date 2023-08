Supersport-WM in Most: Honda-Sensationssieg, Marcel Schrötter auf P2!

Bei der Supersport-WM im tschechischen Most gab es einige Überraschungen. Ex-BSB-Champion Tarran Mackenzie bescherte MIE-Honda-Teamchefin Midori Moriwaki Freudentränen, denn im chaotischen Sonntags-Rennen stellte der Brite seinen ersten WM-Sieg sicher. Die WM-Favoriten ließen einige Punkte liegen.

Am Samstag stellte Nicolo Bulega in der Superpole einen neuen Streckenrekord auf. Der WM-Leader holte sich mit seiner 1:34.479er-Runde die Pole. Bulega gewann das erste Rennen, das nach einem Sturz von Lucas Mahias (Puccetti-Kawasaki) neu gestartet werden musste.

WM-Rivale Stefano Manzi (Yamaha) wurde Zweiter. MV-Agusta-Pilot Bahattin Sofuoglu komplettierte das Podium. MV-Agusta-Teamkollege Marcel Schrötter beendete das Samstags-Rennen auf der sechsten Position.

Regenschauer bringt die Reihenfolge am Sonntag durcheinander

Im Laufe des zweiten Rennens zog ein unerwarteter Regenschauer über das Autodrom Most. Einige Fahrer kamen an die Box und wechselten auf Regenreifen. Doch es gab auch einige Fahrer, die weiterhin mit Slicks auf der nassen Strecke ausharrten und dadurch an die Spitze gespült wurden.

Der Regen stoppte und die Sonne trocknete den Kurs binnen weniger Runden. Nicolo Bulega war genau wie WM-Rivale Stefano Manzi auf Regenreifen gewechselt, was sich als Fehlentscheidung herausstellen sollte.

Bahattin Sofuoglu übernahm zwischenzeitlich die Führung und wurde später von Ex-BSB-Champion Tarran Mackenzie verdrängt, der mit der unterlegenen Honda eine unerwartete Chance auf einen WM-Sieg hatte.

Die beiden WM-Anwärter gehen komplett leer aus

Stefano Manzi schied vorzeitig aus, aber auch Nicolo Bulega bekam Probleme. Mit Regenreifen war der Ducati-Pilot chancenlos, als der Kurs wieder abtrocknete. In der letzten Runde wurde Bulega überrundet. Als 16. ging der WM-Leader leer aus.

Marcel Schrötter wurde durch seine Strategie, mit Trockenreifen draußen zu bleiben, belohnt und auf die zweite Position gespült. Den Sieg von Honda-Pilot Tarran Mackenzie konnte Marcel Schrötter allerdings nicht verhindern. Zwei Sekunden fehlten Schrötter zum ersten Sieg in der Supersport-WM. Bahattin Sofuoglu wurde erneut Dritter.

Große Emotionen bei Tarran Mackenzie

"Wir haben es überhaupt nicht erwartet", kommentiert Mackenzie. "Ich wusste, dass ich bei schwierigen Bedingungen alles gebe, weil ich nichts zu verlieren habe. Zu Beginn war es ein schwieriges Rennen, doch als der Regen kam, gab ich absolut alles. Es fühlt sich unwirklich an, hier zu stehen, nachdem wir bisher ein sehr hartes Jahr hatten."

Schrötter freute sich über das Podium, auch wenn der erste Sieg durchaus in Reichweite lag. "Es war die richtige Entscheidung, draußen zu bleiben. Aber es war sehr knifflig. Der Kurs war im hinteren Teil sehr nass. Der Regen zog nach vorn. Es war schwierig, zu erahnen, wie lange es regnet", berichtet der Deutsche.

Marcel Schrötter kam in großen Schritten näher und wurde am Ende Zweiter Foto: Motorsport Images

"Vielleicht habe ich im mittleren Teil des Rennens zu viel Zeit verloren. Am Ende fehlte vermutlich nur eine Runde, um den Sieger einzuholen", bemerkt Schrötter, der dennoch mehr als zufrieden war, denn von Startplatz 13 aus hatte er keine einfache Aufgabe.

Die Supersport-WM geht nach dem Event in Most in die Sommerpause und wird Anfang September in Magny-Cours fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose.