Supersport-WM Jerez (Lauf 2): Marcel Schrötter stürzt und sorgt für Abbruch

MV-Agusta-Pilot Marcel Schrötter erlebte beim Saisonfinale der Supersport-WM in Jerez (Spanien) zwei enttäuschende Rennen. Nach dem Sturz im ersten Rennen am Samstag (zum Rennbericht) kam Schrötter auch im zweiten Rennen am Sonntag zu Sturz.

Schrötter ging von Startplatz drei aus der ersten Reihe ins Rennen und kam nach zwei Runden in Kurve 13 zu Sturz. Das Motorrad flog bis in die Streckenbegrenzung und beschädigte die Airfences. Deshalb entschied sich die Rennleitung dazu, das Rennen abzubrechen und neu zu starten.

Der Neustart brachte Weltmeister Nicolo Bulega (Ducati) nicht vom Kurs ab. Der Italiener holte sich einen weiteren Sieg und schloss eine herausragende Saison mit einem langen Burnout in der Auslaufrunde ab.

In der kommenden Woche wird Bulega das Werks-Superbike von Ducati in Jerez testen. Der Italiener wird Alvaro Bautistas Teamkollege im Aruba-Team.

Nicolo Bulega schloss die WSSP-Saison 2023 mit zwei Siegen ab Foto: Ducati

Nach der langen Verletzungspause konnte Öncü erstmals auf das Podium steigen und wirkte dabei sehr emotional. Nach dem Sturz in Assen im April fiel Öncü monatelang aus. Ex-WSBK-Champion Toprak Razgatlioglu war einer der ersten Gratulanten.

Adrian Huertas (Kawasaki) beendete das Rennen auf der vierten Position. Federico Caricasulo (Ducati) komplettierte die Top 5. Auf den Positionen sechs bis zehn landeten Valentin Debise (Yamaha), Glenn van Straalen (Yamaha), Yeray Ruiz (Yamaha), Lorenzo Dalla Porta (Yamaha) und Simone Corsi (Yamaha).

Der Endstand der Supersport-WM 2023:

1. Nicolo Bulega (Ducati) - 503 Punkte

2. Stefano Manzi (Yamaha) - 408

3. Marcel Schrötter (MV Agusta) - 294

4. Federico Caricasulo (Ducati) - 258

5. Valentin Debise (Yamaha) - 181

6. Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) - 168

7. Jorge Navarro (Yamaha) - 163

8. Niki Tuuli (Triumph) - 162

9. Yari Montella (Ducati) - 145

10. Raffaele de Rosa (Ducati) - 138

