Supersport-WM Mandalika (Lauf 2): Ducati-Sieg, Schrötter in den Top 5

Audio-Player laden

Althea-Pilot Federico Caricasulo (Ducati) hat bei der Supersport-WM in Mandalika (Indonesien) das zweite Rennen gewonnen. Der Italiener setzte sich in der letzten Runde gegen Ten-Kate-Pilot Stefano Manzi (Yamaha) durch und holte sich den ersten Sieg in der laufenden Saison. Komplettiert wurde das Podium von WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati).

Puccetti-Pilot Can Öncü (Kawasaki) führte das Rennen lange Zeit an. Nach dem Sieg im Samstags-Rennen was in Lauf 1 passiert war befand sich der Türke auf Kurs, auch am Sonntag zu triumphieren. Doch nach einem starken Start ins Rennen wurde Öncü durchgereicht und kam nur als Vierter ins Ziel.

Marcel Schrötter (MV Agusta) startete von der fünften Position ins zweite Rennen. Der Deutsche verlor beim Start einige Positionen und fuhr auf der siebten Position. In der zweiten Rennhälfte konnte sich Schrötter nach vorn kämpfen und kam schlussendlich mit 6,2 Sekunden Rückstand auf der fünften Position ins Ziel. In der Fahrerwertung verlor Schrötter eine weitere Position und reist als WM-Sechster zum Europaauftakt nach Assen.

Mit Ducati, Yamaha, Kawasaki und MV Agusta waren vier verschiedene Hersteller in den Top 5 vertreten. Die beste Triumph kam auf der sechsten Position ins Ziel und wurde von Niki Tuuli pilotiert. Die beiden Honda-Piloten Adam Norrodin und Tarran Mackenzie beendeten das Rennen auf den Positionen 13 und 14 und lagen mehr als 53 Sekunden zurück.

Die Saison wird in Assen (Niederlande) fortgesetzt (21. bis 23. April).

Der WM-Stand nach dem Event in Mandalika:

1. Nicolo Bulega (Ducati) - 77 Punkte

2. Stefano Manzi (Yamaha) - 59

3. Can Öncü (Kawasaki) - 54

4. Federico Caricasulo (Ducati) - 51

5. Niki Tuuli (Triumph) - 46

6. Marcel Schrötter (MV Agusta) - 46

7. John McPhee (Kawasaki) - 31

8. Jorge Navarro (Yamaha) - 29

9. Nicholas Spinelli (Yamaha) - 27

10. Valentin Debise (Yamaha) - 21

Mit Bildmaterial von Gold and Goose.