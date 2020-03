Test-Bestzeit: Dominiert Reiterberger die Asiatische Meisterschaft?

Markus Reiterberger hat sich beim Sepang-Test für die Saison 2020 in der Asiatischen Meisterschaft ordentlich in Szene gesetzt. Der Deutsche beendete das Kräftemessen als Spitzenreiter. Somit geht Reiterberger als Favorit in die Saison. Am Wochenende beginnt auf der GP-Strecke in Sepang die Saison.

"Ich bin bereits am ersten Testtag mit den weicheren Reifen eine 2:05.7er-Zeit gefahren. Das ist nicht schlecht. Probleme mit Chattering haben mich etwas abgehalten. Dennoch konnte ich das Training in zweiter Position beenden", kommentiert Reiterberger den ersten Testtag.

"Wir sind mit dem Bike schon mit einem sehr hohen Level eingestiegen und es war nicht mehr viel Raum nach oben. Mit dem ersten Tag war ich aber grundsätzlich schon echt zufrieden. Am zweiten Testtag war es dann bedeutend heißer geworden und wir hatten weniger Grip auf der Strecke. Das Chattering-Problem war auch noch präsent. Trotz alledem haben wir es geschafft, extrem schnell zu sein", freut sich der BMW-Pilot, der in Sepang einen neuen Rundenrekord aufstellte.

Im Oktober 2019 fuhr Reiterberger sein vorerst letztes WSBK-Rennen Foto: LAT

"Ohne die schwierigen Bedingungen wären wir sicher noch schneller gewesen. Meine Crew hat ganze Arbeit geleistet und ist ganz auf meine Bedürfnisse eingegangen. Das ist ein tolles Gefühl und das habe ich so schon lange nicht mehr erlebt", bemerkt Reiterberger, der in der WSBK-Saison 2019 einige Probleme mit seiner Crew hatte.

"Meine Probleme konnten gelöst werden und das hat sich einfach super angefühlt. Ich danke meinem Team für die super Arbeit. Jetzt haben wir einen Tag frei und ab Freitag greifen wir an", so der Superstock-Champion von 2018.

Mit Bildmaterial von ONEXOX TKKR SAG Team.