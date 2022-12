Testtage in Jerez: Aegerter und Gardner debütieren in der Superbike-WM

Audio-Player laden

In dieser Woche sind einige Teams der Superbike-WM in Jerez de la Frontera in Spanien im Testeinsatz. Die Strecke in Andalusien steht vom Dienstag bis Donnerstag (13. bis 15. Dezember) zur Verfügung. Fünf Teams setzen die Arbeit fort und drei Rookies werden erstmals ihre neuen Motorräder kennenlernen.

Im Honda-Werksteam gibt Iker Lecuona sein Comeback. Der Spanier hat sich bei einem Sturz in Mandalika (Indonesien) verletzt und musste seither pausieren. Sein Teamkollege Xavi Vierge ist fit. Honda wird neue Teile testen, denn man darf "Super Concession" verwenden.

Auch das Yamaha-Werksteam beginnt mit der Arbeit für die nächste Saison. Toprak Razgatlioglu fährt wieder mit seiner Startnummer 54. Sein Teamkollege Andrea Locatelli sucht nach Wegen, um seine Lücke zur Spitze zu schließen.

Die Werksteams von Kawasaki und BMW haben bereits Anfang Dezember in Jerez getestet und sind jetzt nicht dabei. Dafür nimmt das Bonovo-Team die Arbeit mit der neuen BMW M1000RR auf. Optisch sticht bei der neuen BMW die neue Verkleidung mit größeren Winglets ins Auge.

Nach seinem Wechsel von Yamaha wird Garrett Gerloff erstmals mit der neuen BMW M1000RR fahren. Auch Teamkollege Loris Baz darf das neue Modell erstmals probieren und die Unterschiede zur Vorgängerversion kennenlernen.

Ein Augenmerk in diesen Tagen betrifft die Rookies. Nach seinem MotoGP-Jahr bei Tech-3-KTM beginnt für Remy Gardner ein neues Kapitel seiner Karriere. Der ehemalige Moto2-Weltmeister fährt zum ersten Mal die Yamaha R1 des GRT-Teams.

Die italienische Mannschaft setzt 2023 auf zwei Rookies. Der zweite Fahrer ist Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter. Er hat Erfahrung mit großen Motorrädern, denn er fuhr schon mehrmals die 8 Stunden von Suzuka und testete im September in Misano die MotoGP-Suzuki.

"Es ist das erste Mal, dass ich das gesamte Team treffe und alle kennenlerne", sagt der Schweizer. "Es werden viele neue Dinge auf mich zukommen, wie zum Beispiel das weitaus stärkere Motorrad, die Elektronik und die Reifen."

"Aber auch das Team und die Arbeitsweise werden neu sein, wo ich mich schnell einleben möchte. Hoffentlich spielt das Wetter am Dienstag und Mittwoch in Jerez mit, damit wir so viele Runden wie möglich drehen und Erfahrungen sammeln können."

Nach zwei WM-Titeln in der Supersport-Klasse geht es in die Superbike-WM Foto: [2022] GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

"Hauptsächlich geht es darum, die Superbike-Klasse, die Elektronik und die Reifen zu verstehen, und hoffentlich bleibt auch genug Zeit, um bereits zu wissen, was es für ein Rennwochenende in der Superbike-WM braucht."

"Da am 25. Februar bereits das erste Rennen sein wird, wollen wir so viele Daten wie möglich sammeln, um am Mittwochabend und bis zum nächsten Test in etwas mehr als einem Monat ein gutes Gewissen zu haben. Es wird sicherlich ein sehr aufregender Start in dieses neue Projekt."

Auch für Eric Granado beginnt beim Jerez-Test ein neues Kapitel. Der Brasilianer ist schon 2020 in Estoril im MIE-Honda-Team für ein Wochenende eingesprungen. Nun steht er mit dieser Mannschaft vor seiner ersten vollen Saison in der Superbike-WM.

In den vergangenen Jahren fuhr er hauptsächlich im MotoE-Weltcup und eroberte dort insgesamt zehn Siege. Bei MIE-Honda ist Granado der neue Teamkollege von Ex-MotoGP-Fahrer Hafizh Syahrin, der vor seiner zweiten Superbike-Saison mit MIE steht.

Für die kommenden drei Tage ist in Jerez allerdings viel Regen vorhergesagt.

Mit Bildmaterial von [2022] GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team.