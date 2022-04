Top 8 mit einem Bein: Michael van der Mark blamiert einige WSBK-Rivalen

Audio-Player laden

Michael van der Mark feierte bei der Superbike-WM in Assen sein Comeback. Der Niederländer sammelte am vergangenen Wochenende seine ersten Kilometer in diesem Jahr und saß erstmals auf der 2022er-BMW. Mit Platz 13 in Lauf eins und Platz acht in Lauf zwei übertraf Van der Mark die Erwartungen und ließ einige WSBK-Gegner ziemlich schlecht aussehen.

"Hut ab vor Michael zu dieser Leistung", lobt BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers nach dem zweiten Wochenende der WSBK-Saison 2022. Van der Mark selbst wirkte am Sonntag sehr erleichtert: "Ich glaube, ich habe mich noch nie so über einen 13. und einen achten Platz gefreut."

Nachdem Van der Mark am Donnerstag die Starterlaubnis erhielt, war nicht klar, ob er auch an den Rennen teilnehmen kann. "Am Freitag konnte ich nicht mehr als vier oder fünf Runden am Stück fahren. Es machte mich sehr happy, als ich am Samstag die komplette Renndistanz meisterte. Zudem sammelte ich noch ein paar Punkte", freut sich der BMW-Pilot.

Renn-Wochenende entsprach eher einem Test-Wochenende

"Wenn ich mich nicht gut genug gefühlt hätte, dann wäre ich nicht gefahren", stellt er klar und begründet: "Ich riskiere ja nicht nur meine Gesundheit sondern auch die der anderen Fahrer. Nach FT1 und FT2 fühlte ich mich gut genug, um fahren zu können."

Michael van der Mark konnte in Assen kaum laufen Foto: Motorsport Images

Doch es wurde von Tag zu Tag besser. "Ich war im zweiten Rennen 13 Sekunden schneller. Mit Platz acht und unterm Strich zwei soliden Rennen müssen wir zufrieden sein", kommentiert der BMW-Werkspilot. "Ich bin mit dem Wochenende wirklich happy. Am Samstag und im Superpole-Rennen ging es darum, wieder in den Rhythmus zu finden. Ich wusste, dass ich nicht den Speed habe, um in den Top 10 zu kämpfen."

Wie aussagekräftig war der Einsatz in Assen?

"In Rennen zwei hatte ich dann eine gute Pace, wesentlich besser als am Samstag, und einige schöne Zweikämpfe. Ich war in einer Gruppe mit Vierge und Mahias, und in den letzten beiden Runden konnte ich mich etwas von ihnen absetzen. So wurde ich Achter. Insgesamt bin ich mit dem Wochenende wirklich zufrieden. Wir sind ohne irgendwelche Erwartungen hierhergekommen, ich wollte einfach mein Bike fahren", schildert Van der Mark.

Michael van der Mark kann noch kein Feedback zur 2022er-BMW abgeben Foto: Motorsport Images

"Es ist schwierig, zu sagen, ob wir uns verbessert haben oder nicht. Ich möchte nicht zu viel sagen, weil wir sonst vom Weg abkommen könnten", erklärt der WSBK-Laufsieger. Bis zum nächsten Event hat er dreieinhalb Wochen Zeit, um sich zu erholen. "In Estoril werde ich noch einige Probleme haben, doch wenn es mir etwas leichter fällt, das Motorrad zu fahren, dann wäre das schon ziemlich gut", so Van der Mark.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.