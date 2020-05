Toprak Razgatlioglu: Ermöglicht Yamaha den Aufstieg in die MotoGP?

Toprak Razgatlioglu startete beim WSBK-Saisonauftakt in Australien mit einem Sieg in das Jahr 2020. Bereits beim ersten Rennen mit der Yamaha R1 setzte sich der Türke gegen Jonathan Rea, Scott Redding und Co. durch. Ohne den Patzer seiner Crew - Razgatlioglu rollte in Lauf zwei mit leerem Tank aus - hätte er Phillip Island als WM-Leader verlassen. Kein Wunder, dass Razgatlioglu zuletzt immer häufiger mit einem Wechsel in die MotoGP in Verbindung gebracht wurde.

Bei einem MotoGP-Angebot von Yamaha könnte Razgatlioglu problemlos aus seinem WSBK-Vertrag herauskommen. "Während der Verhandlungen haben wir eine Klausel eingebaut. Toprak kann frei entscheiden, wenn er ein Angebot von Yamaha für die MotoGP bekommt", kommentiert Yamaha-Manager Andrea Dosoli bei 'GPOne'.

Doch offensichtlich ist die MotoGP momentan nicht der größte Wunsch von Razgatlioglu. "Es erstaunt mich, dass er im Moment überhaupt nicht an die MotoGP denkt. Er möchte in der Superbike-WM Weltmeister werden", erklärt Dosoli.

Verliert Andrea Dosoli das türkische Naturtalent an das MotoGP-Team? Foto: LAT

"Er hat mir mehrfach gesagt, dass es sein Traum ist, der erste Fahrer nach Ben Spies zu sein, der die R1 ganz nach oben bringt", bemerkt der Yamaha-Verantwortliche. Seit der Saison 2009 wartet Yamaha auf einen WM-Titel mit der R1. Sorgt Razgatlioglu für Erlösung und wechselt danach in die MotoGP?

"Es wurde bisher kein MotoGP-Test geplant", stellt Dosoli klar. "In der Vergangenheit war es so, dass die Superbike-Abteilungen Fahrer an das MotoGP-Team ausgeliehen haben, wenn Bedarf besteht. Doch das ist nur dann möglich, wenn dieser Fahrer nicht um etwas Wichtiges kämpft."

Toprak Razgatlioglu liegt aktuell auf Platz drei in der Fahrerwertung Foto: Motorsport Images

"Er hat sich mit dem Sieg beim ersten Rennen in die Köpfe vieler Beobachter gefahren", ist sich Dosoli bewusst und schwärmt: "Seine Fähigkeiten beim Bremsen beeindrucken. Er hat eine unglaubliche Kontrolle und ist grundsätzlich sehr feinfühlig beim Fahren."

Obwohl Razgatlioglu beim Saisonauftakt in Australien nur in zwei von drei Rennen ins Ziel kam, behauptet sich der schnelle Türke in der Fahrerwertung auf Platz drei. Auf Kawasaki-Pilot Alex Lowes fehlen aktuell 17 Punkte, Ducati-Pilot Scott Redding hat fünf Punkte mehr als Razgatlioglu (zum Gesamtstand).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.