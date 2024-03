Toprak Razgatlioglu holt BMW-Sieg: "Auf anderen Strecken sind wir noch stärker!"

Toprak Razgatlioglu hat sich bereits beim zweiten WSBK-Event mit BMW den ersten Sieg gesichert. Auf der Angststrecke Barcelona setzte sich Razgatlioglu beim Samstag-Rennen in der letzten Runde gegen Nicolo Bulega (Ducati) durch und bescherte BMW den ersten Sieg in einem Hauptrennen seit der werksseitigen Rückkehr vor fünf Jahren (zum Rennbericht).

"Wir haben es endlich geschafft!", freut sich Razgatlioglu nach dem Sieg am Samstag. "Ich sagte immer, dass wir nicht weit zurückliegen. Okay, wir sind nach wie vor nicht bei 100 Prozent, doch jetzt sieht jeder das Potenzial des Motorrads."

Mit dem Sieg ließ Razgatlioglu die kritischen Stimmen verstummen, die nach der Meldung des Transfers von Yamaha zu BMW immer wieder zu hören waren. "Alle sprechen immer abfällig über BMW. Jetzt versteht es sicher jeder besser. Wir haben bereits beim zweiten gemeinsamen Wochenende gewonnen", bemerkt der türkische Ausnahmekönner.

"Es war immer mein Traum, in Katalonien zu gewinnen. Das haben wir jetzt geschafft", erklärt Razgatlioglu, der mit Yamaha nie in Barcelona gewinnen konnte. "Wir holten auch die Pole und stellten einen neuen Rekord auf. Ich war überrascht, als ich 1:39.4 auf dem Display sah", staunt er über seine Fabelzeit am Vormittag.

Nach dem Start fuhr Razgatlioglu ein cleveres Rennen. "Als ich mitbekam, dass Bulega das Tempo anzieht, legte ich auch ein bisschen zu. Aber ich erkannte, dass ich nicht zu schnell fahren darf. Die Ducati ist hier sehr stark. Besonders in den finalen fünf oder sechs Runden kommen sie hier normalerweise immer gut mit den Reifen zurecht", schildert er.

"Ich gab mich mit einem Podium zufrieden. Das wäre mit der BMW gut gewesen. Ich gewann hier noch nie zuvor", berichtet Razgatlioglu, der zwischenzeitlich etwa fünf Sekunden Rückstand hatte. Doch in der Schlussphase baute Bulegas Hinterreifen stark ab.

Toprak Razgatlioglu holt sich in der letzten Runde den Sieg

"In den finalen fünf Runden sah ich, dass Bulega langsamer wird. Ich pushte stärker, weil ich gewinnen wollte. In den beiden letzten Runden rutschte mein Vorderrad in Kurve 10, weil ich hart bremste und den SC2-Reifen verwendete", erklärt der BMW-Pilot.

Toprak Razgatlioglu beeindruckte bereits im Qualifying Foto: Motorsport Images

"In der letzten Runde überholte ich Bulega in Kurve 5", berichtet der spätere Sieger. "Mir war klar, dass er im letzten Sektor in den Rechtskurven langsam sein wird. Ich musste auf dem Motorrad lachen, wartete aber die Zielflagge ab."

Kampfansage an die Konkurrenz: "Auf anderen Strecken noch stärker!"

Das Topspeed-Problem, das Razgatlioglu während seiner Zeit bei Yamaha einige Siege kostete, besteht bei BMW nicht mehr. Der Topspeed der M1000RR ist auf Augenhöhe zur Ducati. "Er ist ziemlich ähnlich, ja", so Razgatlioglu. "Wenn man gut aus der letzten Kurve beschleunigt, dann ist es kein Problem."

Hat sich die Zielsetzung nach dem Sieg auf der Ducati-Strecke in Barcelona verschoben? "Dieser Kurs passt nicht gut zu meinem Fahrstil. Deshalb bin ich hier nicht so schnell. Und auch die BMW war nie besonders gut auf dieser Strecke. Wir holten heute ein wirklich gutes Ergebnis, was mich sehr freut. Auf den anderen Strecken sind wir noch stärker", prophezeit der Weltmeister der Saison 2021.

