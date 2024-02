Toprak Razgatlioglu: Profitiert er von Alvaro Bautistas aktueller Schwäche?

Das spannende Duell zwischen Alvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu steht vor einer Neuauflage. Am Wochenende startet die Superbike-WM in die Saison 2024, doch im Vergleich zum Vorjahr wurden die Karten für die Beteiligten neu gemischt.

Razgatlioglu wechselte nach dem Saisonfinale 2023 von Yamaha zu BMW und erlebte einen positiven Testwinter. Bautista hingegen wurde durch eine Schulterverletzung zurückgeworfen und kämpft mit dem Zusatzgewicht von sechs Kilogramm. Bei den Tests im Winter konnte sich der zweimalige Superbike-Weltmeister nicht besonders stark in Szene setzen.

"Es war ein schwieriger Winter für mich, denn ich konnte nicht wie gewohnt trainieren", bestätigt Bautista, der nach seinem Sturz beim Nachsaison-Test in Jerez starke Beschwerden hatte und deshalb auch bei seinem MotoGP-Gaststart in Sepang hinter den Erwartungen blieb.

Bautistas Verletzung: Deutlicher Aufwärtstrend bei der Generalprobe

Doch die Formkurve zeigt nach oben. "Nach dem finalen Test hier auf Phillip Island fühle ich mich ein bisschen besser, denn meine körperliche Verfassung hat sich stark verbessert seit dem Test davor", erklärt Bautista (was er direkt nach dem Test berichtet hat).

"Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, mich auf meinem absoluten Höhepunkt zu befinden, so gibt es wenigstens keine Sorgen mehr, was die Schmerzen betrifft", schildert der Ducati-Pilot, der sich beim Saisonauftakt nicht zu den Favoriten zählt (was sich in der WSBK 2024 alles ändert).

Die Ducati von Alvaro Bautista ist sechs Kilogramm schwerer als im Vorjahr Foto: Dominik Lack

Führt Toprak Razgatlioglu seinen neuen Arbeitgeber zum Sieg?

Mit dem Wechsel zu BMW hat Razgatlioglu eine durchaus riskante Entscheidung getroffen, wenn man sich die Ergebnisse seines neuen Arbeitgebers in den vergangenen Jahren anschaut. Doch das WSBK-Projekt der Münchner wurde im Winter auf den Kopf gestellt. Es gab viele Änderungen hinter den Kulissen, die zu einem spürbaren Fortschritt geführt haben.

Toprak Razgatlioglu fuhr beim Portimao-Test die Bestzeit Foto: BMW Motorrad

"Ich bin aber immer noch dabei, das Motorrad und die Elektronik zu lernen. Die Traktionskontrolle ist okay, aber an der Motorbremse arbeiten wir noch", verrät der Türke. "Bei den Tests gelangen uns gute Rundenzeiten. Alle sind happy, doch ich schaue nur auf die Rennen. Ich freue mich mehr, wenn wir auf das Podium fahren oder vielleicht sogar gewinnen können."

Pflicht-Boxenstopps: Razgatlioglu und BMW im Vorteil?

Am Donnerstag verkündeten die WSBK-Verantwortlichen, dass die beiden Hauptrennen auf 20 Runden verkürzt werden und nach spätestens elf Runden Pflicht-Boxenstopps absolviert werden müssen. Der neue Belag auf Phillip Island beansprucht die Hinterreifen zu stark (mehr Hintergründe und eine Reaktion von Pirelli).

Toprak Razgatlioglu fuhr beim Test die Bestzeit, hatte aber Probleme mit der Reifenhaltbarkeit Foto: BMW Motorrad

Alvaro Bautista ist mit der Verkürzung und den Boxenstopps nicht ganz happy Foto: Ducati auch Jonathan Rea teilt diese Meinung). "Es hängt immer von den Rundenzeiten ab. Man kann nicht 20 Runden am Stück auf Zeitenjagd gehen. Man muss sich so vorbereiten, dass man die 20 Runden schnellstmöglich hinbekommt."

"Wir fahren hier im Grunde fünf Sprintrennen", stellt Bautista fest. "Es ist schwierig, bei all diesen Änderungen eine Prognose abzugeben. Das Feld ist in diesem Jahr richtig stark besetzt. Es gibt sehr viele sehr schnelle Fahrer. Ich würde mein Geld auf niemanden setzen, weil alles möglich ist."

"Es wird aus vielerlei Hinsicht ein seltsames erstes Wochenende: wegen meiner körperlichen Verfassung und dem neuen Format. Wir versuchen, hier unser Maximum zu geben. Es ist wichtig, dass wir aus der Situation das Beste herausholen", nennt Bautista die Herangehensweise an das erste Rennwochenende der Saison.

Toprak Razgatlioglu begrüßt die Änderung am Format der Hauptrennen Foto: Motorsport Images zur Reaktion nach dem finalen Test).

"Das hilft nicht nur mir sondern allen Fahrern, denn alle kämpften mit dem Problem, dass die Hinterreifen sehr schnell verschlissen sind", bemerkt Razgatlioglu. "Wir müssen noch einen Plan aufstellen für die Rennen. Wenn man das gesamte Rennen über attackiert, dann kämpft man mit dem gleichen Problem."

Razgatlioglu will am Freitag mehrere Rennsimulationen absolvieren, um ein besseres Gefühl für das Reifen-Management zu erhalten. Die erste Trainingssitzung wird um 1:20 Uhr (MEZ) gestartet. Das erste Rennen beginn am Samstag um 6:00 Uhr (MEZ) ( zur TV-Übersicht ).

Mit Bildmaterial von Dominik Lack.