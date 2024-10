Toprak Razgatlioglu: "Vielleicht bekommt Bulega Hilfe von den anderen Ducatis"

An diesem Wochenende entscheidet sich, welcher Fahrer als Superbike-Weltmeister 2024 in die Geschichte eingeht. BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu reist mit einem beruhigenden Polster von 46 Punkten auf Ducati-Pilot Nicolo Bulega nach Jerez. Somit reicht am Samstag ein dritter Platz, um die WSBK-Krone sicherzustellen. Doch Razgatlioglu denkt nicht an dritte Plätze.

Die Erinnerungen an das Jerez-Wochenende im Vorjahr sind noch präsent. Damals kämpfte Razgatlioglu mit allen Mitteln, zog aber gegen Weltmeister Alvaro Bautista in allen drei Rennen den Kürzeren. "Ich freue mich, wieder in Jerez zu sein. Im vergangenen Jahr verloren wir in der letzten Kurve den Sieg", erinnert sich Razgatlioglu an die Track-Limit-Strafe in der letzten Runde, die den Sieg kostete.

"Mein Ziel ist es, Rennen zu gewinnen", stellt der BMW-Pilot klar. "46 Punkte sind ein großer Vorsprung. Wenn ich am Samstag auf P2 oder P3 ins Ziel komme, dann reicht das auch schon für den Gewinn der Meisterschaft. Das weiß ich. Dennoch will ich Rennen gewinnen."

"Die Ducatis sind hier sehr stark", ist sich Razgatlioglu bewusst. "Vielleicht bekommt Bulega Hilfe von den anderen Ducatis. Doch das soll mich nicht kümmern. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit und will um Siege kämpfen. Ich bin bereit, mit allen anderen zu kämpfen."

Toprak Razgatlioglu will die WSBK-Saison 2024 mit Siegen abschließen Foto: BMW Motorrad

Mit dem Titelgewinn kann Razgatlioglu die Geschichte der Superbike-WM umschreiben. Noch nie gelang es einem BMW-Fahrer, den Titel zu holen. Entsprechend groß waren die Zweifel der Kritiker, als Razgatlioglu bei BMW unterschrieb.

"Mittlerweile glauben die Leute an BMW und an mich. Jetzt haben wir das finale Rennwochenende vor uns. Den Titel haben wir fast sicher", gibt sich Razgatlioglu zuversichtlich und blickt zurück: "Es war eine unglaubliche Saison für mich. Niemand glaubte an mich und jetzt gewinnen wir wohl schon im ersten Jahr die Meisterschaft. Das ist unglaublich für meine Karriere und auch für BMW. Sie haben noch nie den Titel geholt."

Nicolo Bulega ist unabhängig von der WM-Entscheidung happy

Dass WSBK-Rookie Nicolo Bulega bereits im ersten Jahr ein WM-Anwärter ist, ist vermutlich genau so überraschend wie der Fakt, dass Toprak Razgatlioglu als WM-Führender zum Finale kommt und nicht Titelverteidiger Alvaro Bautista.

Nicolo Bulega kann aus eigener Kraft nicht mehr Weltmeister werden Foto: Ducati

"Es ist eine Überraschung für mich", kommentiert Bulega mit Blick auf seine Situation in der WM. "Es ist unglaublich, dass ich nach wie vor behaupten kann, um die WM kämpfen zu können. Das habe ich nicht erwartet, als ich den Vertrag unterschrieb. Selbst nach meinem ersten Sieg war mir bewusst, dass die Saison sehr lang ist. Ich kämpfte das gesamte Jahr über um Podestplätze."

Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega sind die einzigen Fahrer, die noch WM-Chancen haben Foto: WorldSBK.com

Jerez bezeichnet Bulega als eine seiner Lieblingsstrecken. Bei den Wintertests fuhr der Italiener Fabelzeiten. Mit dem WM-Gewinn rechnet er aber nicht. Bulega ist sich bewusst, dass er nur Außenseiterchancen hat: "Es ist sehr schwierig. Ich muss versuchen, um Laufsiege zu kämpfen. Das wäre eine zusätzliche Motivation für kommendes Jahr. Ich werde versuchen, dieses Wochenende zu genießen."

Welche Rolle spielt Alvaro Bautista beim Saisonfinale?

Titelverteidiger Alvaro Bautista reist ohne WM-Chancen nach Jerez. Der Spanier wird die Saison als WM-Dritter beenden. Im Vorjahr kam er als klarer WM-Leader zum Saisonfinale 2023. Kann er Teamkollege Bulega Tipps für den WM-Showdown geben?

Alvaro Bautista weiß nicht, wie er Nicolo Bulega helfen könnte Foto: Motorsport Images

"Ich musste damals keine besonders gute Performance erreichen. Seine Situation ist anders", vergleicht Bautista. "Er absolviert seine erste Superbike-Saison und ist WM-Zweiter. Er hat einen großen Rückstand. Deshalb ist es sehr schwierig. Es hängt nicht nur von ihm ab sondern auch von Topraks Ergebnis."

Beim zurückliegenden WSBK-Wochenende hielt sich Bautista an die Ducati-Teamorder und verzichtete im zweiten Hauptrennen auf eine Attacke gegen Bulega. "In Estoril habe ich versucht, zu helfen. Hier ist es schwierig", bemerkt Bautista. "Wenn am Samstag nichts Verrücktes passiert, dann ist der Punkteunterschied zu groß und Toprak ist Weltmeister. Ich kann hier nicht helfen."