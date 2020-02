Toprak Razgatlioglu vs. Michael van der Mark: Droht Unruhe bei Yamaha?

Yamaha hat sich für die WSBK-Saison 2020 mit Toprak Razgatlioglu verstärkt. Der 23-jährige Türke übernahm im Winter den Platz von Alex Lowes und trifft bei Yamaha auf Michael van der Mark. Bei den Winter-Tests zur Übersicht der Rundenzeiten fuhr Razgatlioglu bereits eine Bestzeit. Was kann man Yamaha für die neue Saison zutrauen?

"Ich glaube, dass Michael van der Mark auch in der Saison 2020 ein Top-3-Kandidat sein wird. Das traue ich aber auch Toprak zu", kommentiert ServusTV-Experte Stefan Nebel im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'. "Es ist gut möglich, dass Yamaha mit Toprak das fehlende Puzzleteil gefunden hat."

"Toprak ist ein sehr scheuer Mensch, doch sobald er das Visier nach unten klappt, ist er ein Wahnsinniger. Mit dem Wechsel zu Yamaha wird er einen großen Sprung machen", prophezeit Nebel, der in Razgatlioglus Fahrstil und der Charakteristik der Yamaha R1 eine schlagkräftige Kombination sieht.

Yamaha 2020: Unruhe statt Harmonie?

Mit spektakulären Stoppies in der Boxengasse und seiner authentischen Art genießt Razgatlioglu einige Sympathien. Stellt er seinen Teamkollegen in den Schatten? "Im Moment geht es noch ganz witzig zu. Aber an einem Rennwochenende kann Unruhe entstehen. Toprak schreckt nicht zurück. Van der Mark zuckt auch nicht zurück. Er ist auch ein richtig harter Hund, wenn es sein muss", analysiert Nebel.

Kann sich Michael van der Mark bei Yamaha gegen den Neuzugang durchsetzen? Foto: Motorsport Images

"Ich denke, dass beide auf einem Niveau sind. Toprak will den Schritt machen und van der Mark müsste bei Yamaha diesen Schritt machen. Irgendeiner wird den Kürzeren ziehen und sauer werden", befürchtet Nebel und stellt klar: "Ich sehe Potenzial für Unruhe."

Max Neukirchner sieht in Razgatlioglu (noch) keinen WM-Anwärter

Auch WSBK-Laufsieger Max Neukirchner sieht in Razgatlioglu eines der größten Talente der Superbike-WM. Mit 23 Jahren zählt der aufstrebende Türke zu den Fahrern, denen die Zukunft gehört. Wird er Jonathan Rea bereits in diesem Jahr als WSBK-Champion ablösen?

Keine Umstellungsprobleme: Toprak Razgatlioglu war mit der R1 von Beginn an schnell Foto: WorldSBK.com

"Er ist neu auf der Yamaha. Okay, Johnny Rea wurde auch in seiner ersten Kawasaki-Saison Weltmeister. Mein Gefühl sagt mir, dass Toprak mehrere Podiums einfährt. Das traue ich ihm voll zu. Johnny muss man aber erst einmal besiegen. Er ist so konstant. Diese Konstanz traue ich Toprak nicht zu", so Neukirchner.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.