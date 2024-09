Toprak Razgatlioglu wird in Cremona durch Markus Reiterberger ersetzt

WM-Leader Toprak Razgatlioglu verpasst das WSBK-Wochenende in Cremona (Italien). Das bestätigte BMW am Mittwoch vor dem neunten Rennwochenende der Superbike-WM 2024. Nach seinem schweren Trainingssturz in Magny-Cours (Frankreich) fällt Razgatlioglu mindestens bis zum kommenden Event in Aragon (Spanien) aus. Laut BMW konzentriert sich der Türke voll und ganz auf seine Genesung und lässt deshalb Cremona aus.

Als Ersatz kommt Markus Reiterberger zum Einsatz. Der 30-jährige Deutsche ist bei BMW Werksfahrer in der Langstrecken-WM und verhalf dem Team beim Bol d'Or am vergangenen Wochenende zum dritten Platz in der Meisterschaft.

"Ich wäre sehr gern in Cremona wieder an den Start gegangen, aber die Heilung des milden Pneumothorax dauert länger, als ich zunächst gehofft hatte", kommentiert Razgatlioglu. "Es ist wichtig, dass ich wieder ganz gesund werde, und mein Ziel ist nun, dass ich am nächsten Rennwochenende im Motorland Aragon auf meine BMW M1000RR zurückkehren kann."

Toprak Razgatlioglu hat in der WM nur noch 55 Punkte Vorsprung

Foto: BMW Motorrad

"Doch wir müssen abwarten und einen Schritt nach dem anderen machen. Eines steht fest: Sobald es geht und es meine Gesundheit zulässt, werde ich wieder in den WM-Kampf eingreifen! Für Cremona drücke ich meinem Team fest die Daumen, und ich hoffe, die BMW M1000RR wieder ganz vorn und auf dem Podium zu sehen. Ein großer Dank geht an alle, die mich in dieser schwierigen Situation so sehr unterstützen - wir sehen uns bald wieder auf der Strecke!"

BMW: "Toprak und wir nehmen uns alle Zeit, die notwendig ist"

"Die vollständige Genesung Topraks hat für alle höchste Priorität", betont BMW-Rennleiter

Sven Blusch. "Daher haben wir auf Basis der jüngsten Untersuchungen gemeinsam entschieden, dass er in Cremona noch nicht wieder fährt."

Sven Blusch hofft, dass Toprak Razgatlioglu in Aragon wieder fahren kann

Foto: BMW Motorrad

"Er ist in guten Händen und arbeitet gemeinsam mit dem medizinischen Team intensiv daran, am nächsten Rennwochenende im Motorland Aragon wieder auf seine BMW M1000RR steigen zu können", teilt Blusch mit.

"Er und wir nehmen uns jedoch alle Zeit, die nötig ist. In Markus Reiterberger können wir in Cremona auf einen optimalen Vertreter setzen, der viel Erfahrung mit dem Bike, der WSBK, dem Team und BMW mitbringt", begründet Blusch die Nominierung von Reiterberger.

Von der EWC in die WSBK: Markus Reiterberger übernimmt die Werks-BMW

Foto: BMW Motorrad

"Er wird sich am Wochenende darauf konzentrieren, für das Team Basis- und Vorbereitungsarbeit zu leisten und wichtige Informationen zu sammeln, damit Toprak nach seinem Comeback im Saisonendspurt mit dem bestmöglichen Material um den WM-Titel kämpfen kann", so der BMW-Rennleiter.

Sprung ins kalte Wasser: Reiterberger wieder in der Superbike-WM!

Reiterberger fuhr in der WSBK-Saison 2019 zum bisher letzten Mal in der Superbike-WM. "Als allererstes möchte ich Toprak weiterhin gute Besserung und eine schnelle Genesung wünschen", erklärt der Deutsche.

Markus Reiterberger kennt die BMW M1000RR aus der Langstrecken-WM

Foto: BMW Motorrad

"Mein Fokus in Cremona wird darauf liegen, das Team und BMW bestmöglich zu unterstützen. Ich kenne das Bike, ich kenne das Team, ich kenne die WSBK - von daher sollte es kein Problem darstellen, mich schnell auf alles einzuspielen", wird Reiterberger in der Mitteilung von BMW zitiert.

"Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass Toprak, das Team und BMW mit einer optimal vorbereiteten BMW M1000RR in die letzten Rennen gehen und die Weltmeister-Titel holen können, die er und alle Beteiligten in dieser Saison mehr als verdient haben", so Reiterberger vor seinem Einsatz als Ersatzpilot.