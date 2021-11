"Trifft unkonventionelle Entscheidungen" - Yamaha staunt über Razgatlioglu

Dank Toprak Razgatlioglu weht in der Superbike-WM ein frischer Wind. Serien-Weltmeister Jonathan Rea wurde nach sechs Titeln in Folge vom WSBK-Thron gestoßen und muss 2022 erstmals seit 2015 mit der Startnummer 65 anstatt mit der 1 des Champions fahren. Das Duell Razgatlioglu vs. Rea sorgte in der abgelaufenen Saison für viele spannende Momente. Yamaha feiert seinen neuen Helden, erstmals seit Ben Spies 2009 konnte die WM gewonnen werden.

"Toprak hat den Unterschied ausgemacht, indem er sich keine Fehler geleistet hat. Es war eine sehr enge Meisterschaft", kommentiert Yamaha-Teammanager Paul Denning. "Wir hatten 36 Rennen. In jedem Rennen, das mit Trockenreifen gestartet wurde, fuhr Toprak auf das Podium. Mit Regenreifen war ein sechster Platz sein schlechtestes Ergebnis."

"Es ist ein Klischee, zu behaupten. dass es schwieriger ist, eine Meisterschaft zu verteidigen als sie zu gewinnen. Für kommendes Jahr müssen wir also konzentriert bleiben. Jonathan wird stärker zurückkehren. Er hat sich in diesem Jahr selbst gesteigert, um mit Toprak kämpfen zu können", erkennt der Yamaha-Teammanager.

Yamaha setzt auf den richtigen Fahrer

Mit Toprak Razgatlioglu bewies Yamaha Ende 2019 ein glückliches Händchen. Der Türke wurde 2020 Teamkollege von Michael van der Mark. "Wir unterhielten uns über zukünftige Fahrer", erinnert sich Paul Denning und erinnert sich, dass es Yamaha-Projektleiter Andrea Dosoli war, der Razgatlioglu ins Spiel brachte.

Ungewöhnliche Wünsche und Set-ups auf Grund des extremen Fahrstils

Bei der Entwicklung hatte Razgatlioglu einige ungewöhnliche Wünsche. "Yamaha hat Toprak vertraut. Das Team hat ihm das geliefert, was er sich gewünscht hat, auch wenn es teilweise ungewöhnliche Anfragen waren. Manchmal ging es auch nur um die Reifenwahl. Doch er hat es immer hinbekommen. Er verwendet seltsame Abstimmungen am Motorrad, doch es funktioniert", staunt der Yamaha-Teammanager.

Offen ist, wie lange Yamaha in der Superbike-WM noch auf das Talent aus Alanya vertrauen kann. "Toprak hat einen Zweijahresvertrag mit Toprak. 2022 wird er hier fahren, das steht fest. Für 2023 müssen wir noch abwarten. Sollte er erneut hier gewinnen und Yamaha will ihn in die MotoGP holen, dann ist alles möglich", so Paul Denning.

