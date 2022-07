Überraschung bei der WSBK in Most: Pirelli bietet keine Qualifying-Reifen an

Audio-Player laden

WSBK-Reifenausrüster Pirelli hat für das Renn-Wochenende im tschechischen Most eine überraschende Entscheidung getroffen. Erstmals in der laufenden Saison wird es keine Qualifying-Reifen geben. Der extraweiche SCQ-Reifen, der zuletzt in Donington sogar im Superpole-Rennen erfolgreich eingesetzt wurde, fehlt bei der Superbike-WM in Most im Aufgebot von Pirelli.

Stattdessen gibt es einen neue SC0-Option. Somit können die WSBK-Piloten aus zwei unterschiedlichen SC0-Hinterreifen auswählen. Der neue Entwicklungsreifen (B0624) verfügt laut Pirelli über eine geänderte Mischung und Konstruktion.

Pirelli-Motorsport-Direktor Giorgio Barbier erklärt: "Nach den Entwicklungsarbeiten in Misano am hinteren SCX-Reifen werden sich unsere Bemühungen in Most auf den SC0-Reifen konzentrieren, der neben den anderen Modellen der Produktpalette in einer neuen Spezifikation erhältlich sein wird."

"Dies ist das zweite Jahr, in dem wir hier Rennen fahren, daher haben wir im Vergleich zur letzten Saison eine Reihe von aktuellen Daten, auf die wir uns bei der Wahl der Mischungen stützen können", berichtet der Pirelli-Verantwortliche. Die Arbeiten an der Strecke in Most veranlassen Pirelli dazu, auf Nummer sicherzugehen.

Teile der Strecke in Most wurden im Winter neu asphaltiert Foto: Dominik Lack

"Natürlich hat sich die Strecke nach den Arbeiten im Winter in einigen Punkten verändert, aber sie ist aufgrund ihres Layouts immer noch eine besonders anspruchsvolle Strecke für die Reifen. Der neue Asphalt wird wahrscheinlich aggressiver sein. Deshalb haben wir uns entschieden, auf Lösungen zu setzen, die zwar noch weich, aber ausreichend robust sind", begründet Giorgio Barbier die Reifenauswahl.

"Aus demselben Grund haben wir beschlossen, den extraweichen SCQ nicht mitzunehmen. Der SCX-Reifen wird in der Superpole und möglicherweise auch im Superpole-Rennen die Hauptrolle spielen", kommentiert der Pirelli-Motorsport-Direktor vor dem sechsten WSBK-Wochenende der laufenden Saison.

