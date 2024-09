Überraschung: Neue Yamaha R1 bereits bei der WSBK in Cremona im Einsatz!

Das lang erwartete Update der Yamaha R1 ist endlich da. Im Rahmen der Superbike-WM in Cremona (Italien) hat der japanische Hersteller das 2025er-Modell präsentiert, das bereits ab diesem Wochenende bei allen Yamaha-Teams zum Einsatz kommt. Auffälligste Neuerung sind die Winglets nach MotoGP-Vorbild. Auf mehr Leistung brauchen die Yamaha-Piloten aber nicht hoffen, denn beim Motor hat Yamaha keine Änderungen vorgenommen.

Dass Yamaha während der Saison das Homologationsmodell wechselt, kam dennoch überraschend. Yamaha musste nicht auf Concessions zurückgreifen, um das 2025er-Update einzusetzen. Da die Produktion der neuen R1 bereits angelaufen ist, kann Yamaha das neue Modell auf regulärem Weg einführen.

WSBK-Projektleiter Andrea Dosoli bestätigt vor dem Beginn des Rennwochenendes, dass der Reihen-Vierzylinder-Motor unverändert bleibt. Bei der Serienversion setzt man eine optimierte Motorsteuerung ein. Doch diese Verbesserung hat für die Rennversion keine Bedeutung. Die Hardware des R1-Motors entspricht dem Stand vom Saisonauftakt.

Auffälligste Neuerung: Die Winglets an der Yamaha R1

Foto: Yamaha

Von den neuen Winglets verspricht sich Yamaha viel und verweist auf den großen Effekt, den die Aeroelemente in der MotoGP haben. "Sie erzeugen ein bisschen Abtrieb. Das hilft dabei, in schnelle Kurven einzubiegen. Zudem werden die Wheelies reduziert. Wir erwarten, dass wir dadurch mehr Leistung auf den Boden bringen", erklärt Andrea Dosoli.

Yamaha-Entwicklungsfahrer Niccolo Canepa bestätigt: "Wir haben einige Tests damit durchgeführt. Es ist ein ordentlicher Fortschritt, was die Fahrstabilität angeht. Aber auch bei den Wheelies, in schnellen Kurven und am Kurveneingang helfen sie. Es ist das, wonach wir gesucht haben."

Am Wochenende übernimmt Niccolo Canepa die zweite Werks-Yamaha und springt für Jonathan Rea ein, der seinem lädierten rechten Daumen mehr Erholung gönnt. Nach dem Wochenende wird Canepa vom aktiven Rennsport zurücktreten.

Die neue Yamaha R1 für das Modelljahr 2025 wird in Europa ausschließlich als Rennversion ohne Straßenzulassung angeboten, da die Abgasnorm Euro5+ nicht erfüllt wird. In anderen Märkten, wie den USA, ist das Yamaha-Superbike weiterhin als Straßenmodell erhältlich.