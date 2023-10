"Unbeschreibliches Gefühl" - Dominique Aegerter in Jerez auf dem WSBK-Podium

GRT-Yamaha-Pilot Dominique Aegerter zeigte bei der Superbike-WM in Jerez sein bisher bestes Rennwochenende in der WSBK. Bereits in den Trainings am Freitag wirkte Aegerter stark und bestätigte seine Form am Samstag in der Superpole, als er sich für die erste Reihe qualifizierte. Nach einem Defekt im Samstags-Rennen meldete sich Aegerter am Sonntag eindrucksvoll zurück und beendete sowohl den Sprint als auch das zweite Hauptrennen in den Top 3.

"Es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl, mein erstes WSBK-Podium erreicht zu haben", atmet Aegerter auf. "Wir haben sehr hart dafür gearbeitet. Alle, angefangen bei meiner Crew, dem gesamten Team, den Pirelli-Leuten und auch den Fahrwerks-Spezialisten von Öhlins, haben ihren Teil zu diesem Erfolg beigetragen und fantastisch gearbeitet. Aber auch mein Betreuerstab und meine Trainer zu Hause in der Schweiz sowie alle Sponsoren."

Der finale Renntag verlief wie die gesamte Saison nicht ohne Probleme. Im Superpole-Rennen sorgte Aegerter für einen Rennabbruch, als der Motor seiner Yamaha in Rauch aufging. Der Schweizer musste mit der Ersatzmaschine antreten und fuhr nach dem Neustart als Zweiter ins Ziel.

Das zweite Hauptrennen beendete Aegerter als Dritter. Er fuhr das gesamte Rennen über in der Spitzengruppe und lag in Schlagdistanz zu Alvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Zum ersten Sieg fehlten lediglich 0,3 Sekunden.

Perfekter Abschluss einer nicht reibungslosen WSBK-Debütsaison

Dank der Punkte für Platz drei verbesserte sich Aegerter in der Fahrerwertung auf die achte Position und war hinter Danilo Petrucci (Barni-Ducati) zweitbester Rookie. "Die Saison verlief nicht reibungslos. Wir begannen stark, aber dann hatte ich Probleme mit dem Armpump-Syndrom. Und auch meine Schulter schmerzte nach einem Rennsturz lange Zeit", nennt Aegerter die Gründe für den verpassten Rookie-Titel.

Dominique Aegerter ließ sich nach seinen starken Rennen von den Fans feiern Foto: Yamaha

"Aber als ich am Sonntagmorgen als Zweiter über die Ziellinie fuhr, fiel eine große Last von meinen Schultern", gesteht der Schweizer. "Ich war die ganze Zeit sehr dicht hinter Bautista. An einem Punkt dachte ich sogar, ich könnte ihn einholen. Aber mein erstes Podium war mir wichtiger, und ich habe es sicher ins Ziel gebracht. Es war ein sehr emotionaler Moment für mich."

"Bestes Wochenende" am Ende einer "unvergesslichen Saison"

"Es war mein Ziel, auf dem Podium zu stehen. Ursprünglich wollte ich das bis zur Mitte der Saison erreichen. Aber es hat bis zu diesem Wochenende gedauert. Es geht nicht nur um die beiden Podiumsplätze, sondern ich denke, es war unser bestes Wochenende in dieser Saison, auch wenn wir am Samstag etwas Pech hatten", erklärt Aegerter.

Dominique Aegerter setzte sich nach dem Start an die Spitze des Feldes Foto: Motorsport Images

"Am Ende habe ich eine Menge Punkte für die Meisterschaft geholt und bin Achter geworden. Es war wirklich ein schöner Abschluss einer unvergesslichen Saison. Das Wetter war wunderschön und die Fans waren großartig", bedankt sich Aegerter bei den knapp 40.000 anwesenden Superbike-Fans in Jerez.

In dieser Woche steht für GRT-Yamaha noch ein Test an, bei dem die WSBK-Saison 2024 vorbereitet wird. Da sich die Yamaha R1 am Ende ihrer Entwicklung befindet, wird Aegerter jedoch voraussichtlich kaum Neuerungen testen.

"Am Montag versuche ich, mich etwas auszuruhen, denn am Dienstag und Mittwoch beginnt die neue Saison mit einem Test. Und nächstes Wochenende gibt es dann die 'Domi Fighters Racing Party', wo wir diese Saison gebührend abschließen werden", freut sich Aegerter auf seine alljährliche Abschlussparty (zum Event).

Mit Bildmaterial von Yamaha.