Untersuchung in Madrid: Alvaro Bautistas Befürchtungen bestätigen sich

Der MotoGP-Gaststart von Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) beim Grand Prix von Malaysia in Sepang war ein Reinfall. Sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen verpasste Bautista die Punkte. Für die sportliche Niederlage des zweimaligen WSBK-Champions gab es einen Grund.

Nach dem Rennen am Sonntag gestand der Spanier, dass er in Sepang mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen hatte und bedauerte, die MotoGP-Chance nicht nutzen zu können (zur Reaktion).

Bautista klagte beim MotoGP-Gaststart über fehlende Kraft in Linkskurven. Vorausgegangen war ein Sturz beim WSBK-Nachsaisontest in Jerez, bei dem der Ducati-Pilot in Kurve 13 via Highsider abflog und für eine Unterbrechung sorgte. Diese Woche ließ sich Bautista in seiner Heimat untersuchen.

Große Sorge: Wurden Halswirbelnerven beschädigt?

Die Untersuchung fand in Madrid statt und wurde von Doktor Angel Villamor durchgeführt. Arbeitgeber Ducati teilt mit: "Nach einer fachärztlichen Konsultation und einer MRT-Untersuchung der Halswirbelsäule aufgrund von Kraftverlust, Taubheitsgefühl und Kribbeln in der linken oberen Extremität, die nach dem Sturz beim Test in Jerez und beim Grand Prix von Malaysia aufgetreten waren, wurde eine C6-C7-Hernie und eine C5-C6-Bandscheibenvorwölbung diagnostiziert."

"In den nächsten Tagen werden weitere medizinische Untersuchungen und Tests durchgeführt, um mögliche Schäden durch die Kompression der Halswirbelnerven zu beurteilen. Eine Operation ist jedoch vorerst nicht geplant", heißt es in einer Mitteilung von Ducati.

Alvaro Bautista blieb beim MotoGP-Gaststart hinter den Erwartungen zurück Foto: Motorsport Images

Unterm Strich sind das alles andere als beruhigende Nachrichten für Bautista und Ducati. Die gute Nachricht ist, dass Bautista bis Ende Januar Zeit hat, um sich zu erholen. Doch die neuen Regeln für die Saison 2024 bescheren dem Titelverteidiger noch einige Hausaufgaben.

Zwei Monate Pause, aber viele Hausaufgaben für Alvaro Bautista

Beim ersten Test mit dem für 2024 vorgeschriebenen Mindestgewicht hatte Bautista große Mühe, ein gutes Gefühl aufzubauen (was Bautista nach dem Test gesagt hat). Gleichzeitig erhalten die Gegner für die neue Saison einige Freiheiten im Bereich des Motors, die für eine bessere Balance sorgen sollen.

Ende Januar wird Bautista in Portimao und Jerez testen, bevor das Material die Reise nach Australien antritt, wo Ende Februar der Saisonauftakt erfolgt.

