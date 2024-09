Update zu Toprak Razgatlioglu: Reisefreigabe für Italien erteilt, aber ...

Die Genesung von Toprak Razgatlioglu, dem WM-Führenden der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK), macht infolge seines schweren Unfalls vom vergangenen Freitag weitere Fortschritte. Weitere Untersuchungen im Medical-Center in Magny-Cours (Frankreich) haben laut BMW-Mitteilung vom Dienstag ergeben, dass die Rückbildung des Pneumothorax positiv verläuft.

Die behandelnden Ärzte haben Razgatlioglu nun die Freigabe erteilt, vorab nach Italien zu reisen, wo die Behandlung von einem anderen medizinischen Team fortgesetzt werden soll und wo vom 20. bis 22. September auf der neuen Rennstrecke in Cremona das nächste WSBK-Rennwochenende stattfindet.

"Es sind gute Nachrichten aus Frankreich, auch wenn Toprak weiterhin die nötige Zeit und Ruhe benötigt, um sich ganz zu erholen. Wir bedanken uns bei allen, die sich in Magny-Cours und im Krankenhaus von Moulins so umfassend um Toprak gekümmert haben", sagt BMW-Motorsportchef Sven Blusch.

"Wir werden nun alles dafür tun, dass er diesen positiven Weg fortsetzen kann. Wir werden jedoch nichts übereilen, denn Topraks Gesundheit steht an erster Stelle. Er wird dann wieder Rennen fahren, wenn dies ohne gesundheitliches Risiko möglich ist", so Blusch.

Ob Razgatlioglu am übernächsten Wochenende an den Rennen in Cremona teilnehmen kann, das ist noch offen und hängt laut BMW "vom weiteren Genesungsfortschritt und der Einschätzung des medizinischen Teams der Dorna vor dem Rennwochenende ab".

Razgatlioglu war am vergangenen Freitag im zweiten Freien Training in Magny-Cours schwer gestürzt. Dabei hatte er sich einen Pneumothorax zugezogen und erhielt ein Startverbot für das restliche Rennwochenende.