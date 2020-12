Van der Mark: "Sehr produktiver" erster Test der BMW M1000RR

Beim Test der Superbike-WM (WSBK) im Oktober in Estoril saß Michael van der Mark erstmals im Sattel einer BMW, damals aber noch auf der S1000RR, die in der WSBK-Saison 2020 letztmals vom Werksteam eingesetzt wurde.

In der bevorstehenden Saison 2021 setzt das BMW-Werksteam mit Tom Sykes und Neuzugang van der Mark auf die M1000RR. Und dieses Bike hat van der Mark vor wenigen Tagen einem Shakedown unterzogen. Bei einem BMW-Privattest in Miramas (Frankreich) konnte sich der Niederländer am vergangenen Samstag mit seinem neuen Arbeitsgerät vertraut machen.

Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team 1 / 3 Foto: BMW Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team 2 / 3 Foto: BMW Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team 3 / 3 Foto: BMW

"Es war wirklich gut für mich, in Miramas einen Shakedown mit dem Bike zu fahren", meint van der Mark und erklärt: "Ich glaube, es war auch sehr hilfreich, mit dem Team zusammenzuarbeiten und sich aufeinander einzuspielen. Wir haben ein paar Dinge ausprobiert, für die wir während eines normalen Tests üblicherweise keine Zeit haben. Es war also sehr positiv und ich war einfach happy, in diesem Jahr noch einmal auf dem Bike gesessen zu haben. Jetzt freue ich mich sehr auf den nächsten Test."

BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers fügt hinzu: "Der Tag in Miramas war sehr produktiv. Michael hatte erstmals die Gelegenheit, mit der neuen BMW M1000RR auf die Strecke zu gehen und damit sein Einsatzbike für die kommende WSBK-Saison näher kennenzulernen. Dabei konnte er uns auch erstes Feedback geben, in welchen Bereichen wir sein Bike individueller an ihn anpassen können."

Diese Anpassungen betreffen laut Bongers "unter anderem die Ergonomie, wie zum Beispiel die Sitzposition, die Stellung des Lenkers und der Fußrasten bis hin zu Präferenzen im Bereich der Elektronik". Und so kommt der Leiter des BMW-Motorsportprogramms auf zwei Rädern zum Schluss: "Mit den Informationen, die wir bei diesem Shakedown gesammelt haben, wissen wir, in welche Richtung wir mit Michaels Bike gehen müssen, um für die ersten richtigen Tests 2021 gerüstet zu sein."

