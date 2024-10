Vertragspoker beendet: Andrea Iannone verkündet seine Pläne für die WSBK 2025

Wenige Tage vor dem Saisonfinale der Superbike-WM-Saison 2024 hat Andrea Iannone seine Zukunftspläne verkündet. Der charismatische Italiener wird auch im kommenden Jahr eine Ducati Panigale V4R pilotieren und für das GoEleven-Team von Gianni Ramello antreten. Damit endet ein monatelanges Rätselraten um die Zukunft von Iannone.

Im März deutete Iannone an, dass er 2025 Werksfahrer sein möchte. Er wurde zuerst mit BMW und später mit Yamaha in Verbindung gebracht. Wochenende für Wochenende gab Iannone kryptische Äußerungen von sich und drohte immer wieder mit Rücktritt, sollten seine Vorstellung nicht erfüllt werden.

Dass er 2025 weiterhin für GoEleven fährt, ist für Iannone ein Kompromiss. Er genießt somit weiterhin keinen Werksfahrer-Status. Doch in der Struktur des Teams gibt es für die neue Saison einige Unterschiede, denn mit Pata stößt ein neuer Hauptsponsor zum Projekt, der für Veränderungen sorgt.

Das Logo von Pata wird die Lackierung der 2025er-Maschine prägen Foto: Motorsport Images

Der neue Hauptsponsor ist ein wichtiges Element, denn in den zurückliegenden Monaten beklagte Iannone immer wieder seine finanzielle Situation sowie die technischen Voraussetzungen. Um 2024 wieder auf WM-Niveau fahren zu können, musste Iannone Geld mitbringen. Dank dem Pata-Deal sieht die finanzielle Situation für 2025 deutlich besser aus.

Andrea Iannone will 2025 einen weiteren Schritt machen

"Ich freue mich, diese Reise mit dem GoEleven-Team auf der Ducati Panigale V4R fortzusetzen", kommentiert Iannone. "Das erste Jahr in der WSBK war voller Überraschungen hielt erfreuliche Momente bereit", bemerkt der 35-jährige Italiener.

Wird Andrea Iannone in der WSBK 2025 zu einem WM-Anwärter? Foto: Pirelli

Mit seinen fünf Podestplätzen und dem Sieg in Aragon deutete Iannone sein Potenzial an. Im kommenden Jahr will er dank der besseren Unterstützung und der Erfahrungen von 2024 den nächsten Schritt machen. Die gesammelten Daten aus der laufenden Saison sind ein wichtiges Element, um 2025 ab dem ersten Training konkurrenzfähiger zu sein.

"Wir werden weiterhin zusammenarbeiten, um uns ständig zu verbessern und neue Ziele zu erreichen. Ich danke Gigi Dall'Igna, Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Marco Zambenedetti, Mauro Grassilli und dem gesamten GoEleven-Team für das erneute Vertrauen. Ein besonderer Dank geht auch an Remo Gobbi und die WSBK-Familie", so Iannone

Besondere Beziehung zwischen GoEleven und Andrea Iannone

Die Verpflichtung von Iannone war für GoEleven ein großes Wagnis. Doch das Risiko sollte sich auszahlen. "Mit Andrea ist eine besondere Beziehung entstanden, die sich von vielen anderen unterscheidet", erklärt GoEleven-Teambesitzer Gianni Ramello.

Große Familie: Bei GoEleven findet Andrea Iannone ein harmonisches Umfeld vor Foto: Team Go Eleven

"Ich kannte ihn nicht, aber nach ein paar Rennen hat er sich in mein Herz gefahren, nicht nur wegen seines Talents, sondern auch als Mensch. Zu wissen, dass wir 2025 gemeinsam weitermachen werden, erfüllt mich mit großer Begeisterung, und wir sind bereit, um die Spitzenpositionen in der WSBK 2025 zu kämpfen", freut sich der GoEleven-Teambesitzer auf die zweite Saison mit Iannone.

"Die Kontinuität des Projekts mit Andrea Iannone aufrechtzuerhalten, bedeutet unserem gesamten Team sehr viel", bemerkt Gianni Ramello. "Mir lag das besonders am Herzen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir mit den 2024 gesammelten Erfahrungen bei jedem Rennen viele Daten haben und mit einer soliden Basis starten können."

Werksmaterial bei GoEleven: Keine technischen Unterschiede zum Ducati-Werksteam

Teammanager Denis Sacchetti schaut ebenfalls sehr vorfreudig auf die zweite Saison mit Iannone und unterstreicht, dass die Ergebnisse in der laufenden Saison "besser als erwartet" waren. "Deshalb sind wir sicher, dass wir noch bessere Ergebnisse anstreben können", gibt sich Sacchetti hoffnungsvoll.

Ducati Panigale V4R: GoEleven soll alle Updates des Werksteams erhalten Foto: Motorsport Images

Die technische Unterstützung von Ducati wird in der WSBK 2025 noch besser sein als ohnehin schon. Sacchetti bestätigt, dass sein Team "alle technologischen Entwicklungen genießen wird, die Ducati auf die Rennstrecke bringt". Somit wird Iannones Ducati identisch zu den beiden Werksmaschinen von Nicolo Bulega und Alvaro Bautista sein.

Pata-Geld erfüllt Andrea Iannones Wünsche

Möglich wird das Upgrade durch die Unterstützung von Pata. Remo Gobbi, der Vorsitzende des Snackherstellers, ist ein langjähriger Fan von Iannone. "Ich habe Andrea seit den Tagen der Moto2 und MotoGP immer Respekt und Bewunderung entgegengebracht", bemerkt Gobbi.

"Unsere gemeinsame Reise begann in diesem Jahr mit seinem Einstieg in die WSBK, in der er mich zum Staunen brachte und die Marke meines Unternehmens, das der Motorsportwelt schon immer nahe stand, weiter aufwertete", lobt der Pata-Chef. "Dies hat mich dazu veranlasst, die in diesem Jahr geknüpfte Beziehung zu stärken und auszubauen."

Beim Saisonfinale der Superbike-WM in Jerez hat Iannone an diesem Wochenende die Chance, sich in die Top 6 der Fahrerwertung zu schieben. Aktuell ist der WSBK-Rookie WM-Siebter und liegt nur vier Punkte hinter BMW-Pilot Michael van der Mark. Das Rennen um den Independent-Titel hat Iannone aber bereits verloren. Beim zurückliegenden WSBK-Wochenende stellte Barni-Pilot Danilo Petrucci den Independent-Titel sicher (zu 'Petrux' Reaktion).