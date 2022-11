Warum Phillip Island wichtig ist, obwohl die WSBK 2022 bereits entschieden ist

Audio-Player laden

Beim zurückliegenden Wochenende stellte Ducati-Pilot Alvaro Bautista vorzeitig den Gewinn der Superbike-WM 2022 sicher. An diesem Wochenende kann der Spanier ohne Druck fahren. Und auch die Positionen zwei, drei und vier sind so gut wie entschieden. Dennoch ist Phillip Island ein wichtiges Wochenende, weil bereits für die Saison 2023 gearbeitet wird.

Bautista wirkt sehr konzentriert, obwohl er den Titel bereits sicher hat. "Es ist ein wichtiges Wochenende, denn wir können die Daten für die kommende Saison nutzen", bemerkt der neue Superbike-Weltmeister. "Es wird das erste Rennen sein. Es sind nur drei oder vier Monate bis dahin."

"Wir müssen so viele Daten wie möglich sammeln und auf einem hohen Niveau fahren, damit wir beim Auftakt im kommenden Jahr so stark wie möglich sind. Wir sind hier, um richtig hart zu arbeiten", stellt der Ducati-Pilot klar.

Alvaro Bautista reist als neuer Weltmeister nach Australien Foto: Pirelli

Phillip Island lag Bautista in der Vergangenheit. Vor drei Jahren gewann der Spanier beim Saisonauftakt alle Rennen in dominanter Form. "Ich liebe diesen Kurs, weil ich hier immer schnell war. Das liegt an den schnellen Kurven. Der Kurs ist nicht einfach, aber wenn man ein gutes Gefühl für sein Motorrad hat, dann ist man hier richtig schnell", so Bautista.

Gelingt Kawasaki der erste Sieg seit Mai?

Für Kawasaki-Pilot Jonathan Rea ist das Saisonfinale in Australien die letzte Chance, um doch noch einen Sieg in dieser Saison zu holen. Seit Mai wartet der Ex-Champion auf einen Laufsieg. Eine derart lange Durststrecke musste Rea zuletzt zu Honda-Zeiten durchmachen.

Ist ein Sieg das angestrebte Ziel für das zwölfte Wochenende der WSBK-Saison 2022? "Es wäre schön, doch es ist nicht unser größtes Ziel. Das Niveau in der Superbike-WM ist so hoch. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und unsere Chancen bestmöglich nutzen", kommentiert Rea.

Kann Jonathan Rea die Kawasaki-Durststrecke beenden? Foto: Kawasaki

"Es ist eine ikonische Strecke mit dem flüssigen Layout. Alle Fahrer lieben diese Strecke. Sie ist sehr aufregend, weil man lange im vierten und fünften Gang fährt. Vor allem Kurve 3 ist aufregend. Das ist eine Kurve, die man im fünften Gang fährt", berichtet der Kawasaki-Pilot.

Auch Rea schaut bereits auf den Saisonauftakt 2023: "Es ist schön, dass wir so schnell wieder nach Phillip Island kommen. Es ist das erste Rennen der neuen Saison. Dazwischen gibt es viele Wintertests. Ich werde versuchen, neue Teile und Ideen zu testen. Dann kommen wir hoffentlich bei sommerlicheren Bedingungen zurück."

