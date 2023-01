Wegen missglücktem Wheelie? Alvaro Bautista verzichtet auf Showeinlagen

Audio-Player laden

Nach den Rennen der Superbike-WM feiern viele Fahrer ihre Erfolge mit langen Wheelies. Ex-Weltmeister Toprak Razgatlioglu machte den Stoppie zu seinem Markenzeichen. Alvaro Bautista hingegen verzichtet auf derartige Showeinlagen.

Nach den Rennen feiert der neue Weltmeister meist mit der spanischen Flagge und kehrt im kontrollierten Tempo zurück in die Boxengasse.

Vor 13 Jahren erlebte Bautista, wie es ist, wenn ein Wheelie schief geht. Nachdem er beim Grand Prix von Tschechien in Brünn das 250er-Rennen auf der dritten Position beendet hatte, setzte er in der Bergaufpassage vor der vorletzten Kurve zum Wheelie an.

Peinlicher Vorfall beim Tschechien-Grand-Prix vor 13 Jahren

Dabei verlor der damalige Aspar-Pilot die Kontrolle und stürzte. Die 250er-Aprilia wurde dabei stark beschädigt. "Ich wollte einen Wheelie machen, verlor dabei aber das Gleichgewicht und gab weiter Gas. Ich machte einen Rückwärtssalto", berichtete der Spanier damals.

Bautista blieb unverletzt und kehrte mit der Hilfe von Jules Cluzel zurück. Teamchef Jorge Martinez empfang den Sturzpilot und erwartete eine Erklärung. Wir haben bei Bautista nachgehakt, ob er auf Grund des missglückten Wheelies auf Showeinlagen verzichtet.

Spanische Flagge und Cruisingtempo statt Showeinlagen

"Wichtig ist es, zu gewinnen. Die Feierlichkeiten sind nebensächlich", versucht Bautista der Frage auszuweichen. "Ich bereite mich nicht für irgendwelche Feierlichkeiten vor. Ich mag es nicht, etwas in der Art vorzubereiten, denn in allererster Linie muss ich gewinnen."

Alvaro Bautista dreht seine Ehrenrunden am liebsten mit der spanischen Flagge Foto: Motorsport Images

"Ich feiere mit der spanischen Flagge, weil ich so stolz bin, ein Spanier zu sein. In dieser Meisterschaft gibt es nicht viele Spanier. Deshalb zeige ich gern meine Herkunft und mache damit klar, dass ich als Spanier um Siege in der Superbike-WM kämpfe", erklärt Bautista gegenüber 'Motorsport-Total.com'.

Alvaro Bautista beschleunigte weiter und machte einen Rückwärtssalto Foto: Motorsport Images

In den Auslaufrunden überlässt Bautista seinen Gegnern das Feld. Razgatlioglu und Rea feiern regelmäßig mit Wheelies und Stoppies. "Sie können so feiern. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn sie nur noch zweite und dritte Plätze feiern (lacht; Anm. d. Red.)", scherzt Bautista, der sich nur ungern an Brünn 2009 erinnert.

